В Нидерландах суд отказался выселить сквоттеров из дома Воложа

Волож подал иск в суд после того, как его дом в Амстердаме, который был куплен для личного пользования, как сообщали адвокаты предпринимателя, был занят сквоттерами — лицами, которые не имеют юридического права на пользование помещением, но тем не менее занимают его. По словам самого Воложа, с 2020 г. в этом здании проводится капитальный ремонт, который и является законным основанием для того, чтобы дом пустовал.