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Бизнес

В Нидерландах суд отказался выселить сквоттеров из дома Воложа

Ведомости

Суд в Нидерландах отказался выселить сквоттеров, занявших в конце октября дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме, передают NRC и NL Times. В ходе предварительного слушания суд постановил, что для принудительного выселения сквоттеров нет достаточных оснований.

Волож подал иск в суд после того, как его дом в Амстердаме, который был куплен для личного пользования, как сообщали адвокаты предпринимателя, был занят сквоттерами — лицами, которые не имеют юридического права на пользование помещением, но тем не менее занимают его. По словам самого Воложа, с 2020 г. в этом здании проводится капитальный ремонт, который и является законным основанием для того, чтобы дом пустовал.

Однако, по мнению судьи, подсанкционное имущество не должно вырасти в стоимости, но капитальный ремонт может привести к этому и, как следствие, к «росту капитала» Воложа, что запрещено санкциями. Уточняется, что ремонт может быть разрешен по решению минфина, если ведомство сделает исключение для кого-то из санкционного списка ЕС, однако случай Воложа не был таким, подчеркнули в суде.

Адвокаты Воложа утверждали, что бизнесмен намерен периодически останавливаться со своей семьей этом доме. Однако суд поставил под сомнение этот довод, поскольку посещению бизнесмена Нидерландов помешают санкции. В результате суд согласился с утверждением сквоттеров, которые считают, что Волож намерен сдавать дом в аренду.

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Как пишет NRC, Волож купил дом в Амстердаме в 2018 г., заплатив за него около 3,4 млн евро. Сквоттеры заняли это помещение в конце октября. Они протестуют против того, что права миллиардеров, которые рассматривают города с точки зрения инвестиционной привлекательности, защищены лучше, чем права «уязвимых людей», желающих иметь крышу над головой.

Волож ушел с поста генерального директора «Яндекса» и вышел из совета директоров в начале июня — после того, как в его отношении ЕС ввел персональные санкции. Позже в компании сообщили, что Волож обжалует решение Евросоюза о включении его в санкционный список в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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