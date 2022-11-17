«Почта России» планирует запустить коммерческую доставку из-за рубежа

Трудности с доставкой небольших коммерческих грузов появились весной этого года, когда ряд иностранных логистических компаний (FedEx, TNT и UPS) приняли решение о приостановке отправок посылок в Россию. С 1 сентября компания DHL осуществляет доставку только из России за границу, она прекратила доставлять отправления внутри страны. После того как международные игроки приняли решение покинуть российский рынок, число заказов на коммерческую доставку в СДЭК выросло в 10–15 раз, отметил руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности компании Андрей Побежимов.