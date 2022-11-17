«Почта России» планирует запустить коммерческую доставку из-за рубежа
«Почта России» решила запустить собственный сервис коммерческой доставки для бизнеса из Китая и Европы, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что речь идет о небольших коммерческих отправлениях, вес которых не превышает 20 кг и 30 кг из Китая и Европы соответственно. В «Почте России» пояснили, что срок доставки товаров из КНР составит 10–15 дней авиасообщением и 18–25 дней наземным транспортом, а из Европы — 7–10 дней.
Трудности с доставкой небольших коммерческих грузов появились весной этого года, когда ряд иностранных логистических компаний (FedEx, TNT и UPS) приняли решение о приостановке отправок посылок в Россию. С 1 сентября компания DHL осуществляет доставку только из России за границу, она прекратила доставлять отправления внутри страны. После того как международные игроки приняли решение покинуть российский рынок, число заказов на коммерческую доставку в СДЭК выросло в 10–15 раз, отметил руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности компании Андрей Побежимов.
Как отметил президент интернет-магазина Baon Илья Ярошенко, после ухода международных компаний «никто не хотел браться за подобные операции по адекватным ценам».
По мнению зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, появление новых сервисов на рынке коммерческой доставки будет способствовать развитию конкуренции среди логистов и снижению стоимости таких услуг. Наибольшим спросом услуги по коммерческой доставке будут пользоваться у ритейлеров одежды, обуви, косметики и мебели.
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