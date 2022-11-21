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Ozon откроет офис в Китае

Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon откроет офис в Китае для увеличения числа товаров от местных предпринимателей на своей площадке, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Уточняется, что офис маркетплейса в китайском Шэньчжэне возглавит Саймон Хуан, который работал в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае. Планируется, что онлайн-ритейлер привлечет более 100 000 продавцов, а объем торговли будет увеличен в десять раз к 2024 г.

В Ozon надеются, что представительство в КНР не только позволит местным продавцам увеличить объем трансграничной торговли с Россией, но и расширить ассортимент на онлайн-площадке. Сейчас доля заказов из Китая на Ozon достигает 90%. Покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду.

Решение компании открыть представительство в Китае связано с ожиданием высокого спроса россиян на товары китайских брендов, в том числе в сегменте бытовой техники и электроники, в котором уже сейчас наметилась тенденция роста на фоне сложностей с импортом европейской продукции, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Он подчеркнул, что крупнейшие онлайн-площадки сейчас конкурируют за уникальное предложение. В качестве примера он привел сделку о выкупе оставшихся товаров IKEA в России «Яндекс.Маркетом» или запуск Ozon продажи оригинальных товаров ритейлера H&M.

Ozon развивает международный бизнес с 2020 г. Среди ключевых направлений компании — Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. В 2021 г. Ozon создал локальный маркетплейс и собственную логистическую инфраструктуру в Казахстане и Белоруссии. В этом году компания открыла представительство в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных