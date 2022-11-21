Ozon откроет офис в Китае

Уточняется, что офис маркетплейса в китайском Шэньчжэне возглавит Саймон Хуан, который работал в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае. Планируется, что онлайн-ритейлер привлечет более 100 000 продавцов, а объем торговли будет увеличен в десять раз к 2024 г.