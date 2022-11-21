Ozon откроет офис в Китае
Российский онлайн-ритейлер Ozon откроет офис в Китае для увеличения числа товаров от местных предпринимателей на своей площадке, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Когда именно это произойдет, не уточняется.
Уточняется, что офис маркетплейса в китайском Шэньчжэне возглавит Саймон Хуан, который работал в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае. Планируется, что онлайн-ритейлер привлечет более 100 000 продавцов, а объем торговли будет увеличен в десять раз к 2024 г.
В Ozon надеются, что представительство в КНР не только позволит местным продавцам увеличить объем трансграничной торговли с Россией, но и расширить ассортимент на онлайн-площадке. Сейчас доля заказов из Китая на Ozon достигает 90%. Покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду.
Решение компании открыть представительство в Китае связано с ожиданием высокого спроса россиян на товары китайских брендов, в том числе в сегменте бытовой техники и электроники, в котором уже сейчас наметилась тенденция роста на фоне сложностей с импортом европейской продукции, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Он подчеркнул, что крупнейшие онлайн-площадки сейчас конкурируют за уникальное предложение. В качестве примера он привел сделку о выкупе оставшихся товаров IKEA в России «Яндекс.Маркетом» или запуск Ozon продажи оригинальных товаров ритейлера H&M.
Ozon развивает международный бизнес с 2020 г. Среди ключевых направлений компании — Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. В 2021 г. Ozon создал локальный маркетплейс и собственную логистическую инфраструктуру в Казахстане и Белоруссии. В этом году компания открыла представительство в Турции.
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