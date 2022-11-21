«Аэроэкспресс» в «Шереметьево» не будет ходить 26 ноября

27 ноября в первой половине дня также не будет некоторых рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом. При этом терминалы «Аэроэкспресса» на вокзале и в аэропорту продолжат работу, чтобы помочь пассажирам подобрать оптимальный маршрут. В компании посоветовали пассажирам в это время добираться в «Шереметьево» на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино».