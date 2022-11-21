Газета
Бизнес

«Аэроэкспресс» в «Шереметьево» не будет ходить 26 ноября

Ведомости

Движение всех поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт «Шереметьево» и обратно будет приостановлено в течение 26 ноября из-за работ по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта, сообщается на сайте компании.

«После запуска новой железнодорожной линии «Лобня – Аэропорт Шереметьево» время в пути на поездах «Аэроэкспресса» до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут от Белорусского вокзала», – пояснили в компании.

27 ноября в первой половине дня также не будет некоторых рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом. При этом терминалы «Аэроэкспресса» на вокзале и в аэропорту продолжат работу, чтобы помочь пассажирам подобрать оптимальный маршрут. В компании посоветовали пассажирам в это время добираться в «Шереметьево» на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино».

Новая станция «Аэроэкспресса» в терминалы B и C «Шереметьево» открылась 1 июня.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: «Аэроэкспресс» запустил оплату билетов на сайте с помощью SberPay

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных