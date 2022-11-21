«Аэроэкспресс» в «Шереметьево» не будет ходить 26 ноября
Движение всех поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт «Шереметьево» и обратно будет приостановлено в течение 26 ноября из-за работ по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта, сообщается на сайте компании.
«После запуска новой железнодорожной линии «Лобня – Аэропорт Шереметьево» время в пути на поездах «Аэроэкспресса» до терминалов В и С сократится на 15 минут и займет 35 минут от ТПУ «Окружная» и 50 минут от Белорусского вокзала», – пояснили в компании.
27 ноября в первой половине дня также не будет некоторых рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом. При этом терминалы «Аэроэкспресса» на вокзале и в аэропорту продолжат работу, чтобы помочь пассажирам подобрать оптимальный маршрут. В компании посоветовали пассажирам в это время добираться в «Шереметьево» на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино».
Новая станция «Аэроэкспресса» в терминалы B и C «Шереметьево» открылась 1 июня.
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