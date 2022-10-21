Газета
Бизнес

«Аэроэкспресс» запустил оплату билетов на сайте с помощью SberPay

Ведомости

«Аэроэкспресс» сообщил о запуске функции оплаты билетов на сайте с помощью SberPay, говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании.

Там добавили, это первый шаг по внедрению методов оплаты на ресурсах «Аэроэкспресса». Уточняется, что сейчас идет совместная работа со Сбербанком над запуском платежного сервиса SberPay в приложении «Аэроэкспресс». Теперь оплата билета с помощью SberPay может осуществляться как в мобильной версии сайта, так и через компьютер или ноутбук.

5 сентября «Аэроэкспресс» объявил о запуске оплаты билетов в кассах через Систему быстрых платежей (СБП). Тогда в компании сообщили, что оплата с помощью СБП действует в тестовом режиме в около 80 кассах Большой кольцевой линии метро и в мобильном приложении «Парковки России».

Ранее генеральный директор транспортной компании Андрей Акимов говорил о планах «Аэроэкспресса» запустить оплату билетов через SberPay и FacePay.

В прошлом месяце «Аэроэкспресс» заявил, что с 1 октября поднимет стоимость проезда по некоторым тарифам, подчеркнув, что групповые и частые поездки будут доступны по прежним ценам. Стоимость билета по тарифу «Семейный туда-обратно», абонементы и тарифы группы «Подписка» также останутся без изменений.

Ранее по теме: «Аэроэкспресс» с 1 октября повысит стоимость проезда по некоторым тарифам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных