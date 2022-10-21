«Аэроэкспресс» запустил оплату билетов на сайте с помощью SberPay
«Аэроэкспресс» сообщил о запуске функции оплаты билетов на сайте с помощью SberPay, говорится в сообщении пресс-службы транспортной компании.
Там добавили, это первый шаг по внедрению методов оплаты на ресурсах «Аэроэкспресса». Уточняется, что сейчас идет совместная работа со Сбербанком над запуском платежного сервиса SberPay в приложении «Аэроэкспресс». Теперь оплата билета с помощью SberPay может осуществляться как в мобильной версии сайта, так и через компьютер или ноутбук.
5 сентября «Аэроэкспресс» объявил о запуске оплаты билетов в кассах через Систему быстрых платежей (СБП). Тогда в компании сообщили, что оплата с помощью СБП действует в тестовом режиме в около 80 кассах Большой кольцевой линии метро и в мобильном приложении «Парковки России».
Ранее генеральный директор транспортной компании Андрей Акимов говорил о планах «Аэроэкспресса» запустить оплату билетов через SberPay и FacePay.
В прошлом месяце «Аэроэкспресс» заявил, что с 1 октября поднимет стоимость проезда по некоторым тарифам, подчеркнув, что групповые и частые поездки будут доступны по прежним ценам. Стоимость билета по тарифу «Семейный туда-обратно», абонементы и тарифы группы «Подписка» также останутся без изменений.