«Аэроэкспресс» запустил оплату билетов на сайте с помощью SberPay

Там добавили, это первый шаг по внедрению методов оплаты на ресурсах «Аэроэкспресса». Уточняется, что сейчас идет совместная работа со Сбербанком над запуском платежного сервиса SberPay в приложении «Аэроэкспресс». Теперь оплата билета с помощью SberPay может осуществляться как в мобильной версии сайта, так и через компьютер или ноутбук.