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Боб Айгер вернулся на пост главы Disney

Ведомости

Боб Айгер, занимавший с 2005 по 2020 г. должность главного исполнительного директора Disney, возвращается на свой пост. Об этом говорится в сообщении компании. Решение вступает в силу немедленно, уточнили в пресс-службе.

Айгер вернется к работе на два года. Отмечается, что он будет отвечать за стратегию развития корпорации. Также за это время Айгер должен найти себе преемника, который возглавит компанию после окончания срока его полномочий. Уточняется, что Айгер сменил Боба Чапека, который ушел со своего поста.

Чапек работает в Disney с 1993 г. Он занял должность гендиректора компании в феврале 2020 г. До этого руководил бизнесом тематических парков Disney. В июне 2022 г. корпорация продлила контракт с Чапеком еще на три года, тогда совет директоров единогласно поддержал это решение.

Кроме того, до конца 2021 г. Айгер занимал должность исполнительного председателя совета директоров Disney. На этом посту его сменила Сьюзан Арнольд. Несмотря на смену главного исполнительного директора, Арнольд останется на своей должности, уточнили в компании. При Айгере компания стала крупнейшей студией Голливуда и приобрела Pixar (2006 г.), Marvel (2009 г.), Lucasfilm (2012 г.) и 21st Century Fox (2018 г.).

При этом в 2022 г. у компании возникли трудности. С начала года акции Disney подешевели почти на 40%, также компания зафиксировала более слабые, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, который завершился 1 октября. На фоне этого Disney решила снизить расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест, сообщал CNBC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных