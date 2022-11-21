Боб Айгер вернулся на пост главы Disney

При этом в 2022 г. у компании возникли трудности. С начала года акции Disney подешевели почти на 40%, также компания зафиксировала более слабые, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, который завершился 1 октября. На фоне этого Disney решила снизить расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест, сообщал CNBC.