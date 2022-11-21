Боб Айгер вернулся на пост главы Disney
Боб Айгер, занимавший с 2005 по 2020 г. должность главного исполнительного директора Disney, возвращается на свой пост. Об этом говорится в сообщении компании. Решение вступает в силу немедленно, уточнили в пресс-службе.
Айгер вернется к работе на два года. Отмечается, что он будет отвечать за стратегию развития корпорации. Также за это время Айгер должен найти себе преемника, который возглавит компанию после окончания срока его полномочий. Уточняется, что Айгер сменил Боба Чапека, который ушел со своего поста.
Чапек работает в Disney с 1993 г. Он занял должность гендиректора компании в феврале 2020 г. До этого руководил бизнесом тематических парков Disney. В июне 2022 г. корпорация продлила контракт с Чапеком еще на три года, тогда совет директоров единогласно поддержал это решение.
Кроме того, до конца 2021 г. Айгер занимал должность исполнительного председателя совета директоров Disney. На этом посту его сменила Сьюзан Арнольд. Несмотря на смену главного исполнительного директора, Арнольд останется на своей должности, уточнили в компании. При Айгере компания стала крупнейшей студией Голливуда и приобрела Pixar (2006 г.), Marvel (2009 г.), Lucasfilm (2012 г.) и 21st Century Fox (2018 г.).
При этом в 2022 г. у компании возникли трудности. С начала года акции Disney подешевели почти на 40%, также компания зафиксировала более слабые, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, который завершился 1 октября. На фоне этого Disney решила снизить расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест, сообщал CNBC.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса