Сделавший Disney крупнейшей студией Голливуда гендиректор ушел со своего поста

Айгер останется в Disney до конца следующего года в качестве исполнительного председателя. Он стал известен успехами Disney и превращением компании в крупнейшую студию Голливуда. При нем компания приобрела Pixar (2006 г.), Marvel (2009 г), Lucasfilm (2012 г.) и 21st Century Fox (2018 г.). Айгер сам инициировал смену руководства в компании. Чапек работает в Disney c 1993 г, он занимал пост председателя Disney Parks и руководил подразделениями Disney parks and consumer products.