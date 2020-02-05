Число пользователей Disney+ удвоилось c момента запуска и превысило 28 млн
Число пользователей стримингового сервиса Disney+ достигло 28,6 млн и удвоилось с момента его запуска в ноябре прошлого года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора The Walt Disney Роберта Айгера.
«Запуск Disney+ был чрезвычайно успешным, превзойдя даже наши самые большие ожидания», — сказал Айгер на селекторном совещании во вторник, обсуждая квартальные финансовые результаты компании. Он отметил, что у пользователей популярны как классические фильмы Диснея и сериалы прошлых лет, так и оригинальный контент, созданный для потокового сервиса.
Большинство абонентов Disney+ находятся в США, услуга также доступна в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах. Сервис начнет передавать контент в дома в Великобритании, Франции и Германии, в конце марта. Айгер добавил, что эта сервис будет доступен в большем числе европейских стран до конца лета. Стриминговый сервис компании уже конкурирует с Netflix и Amazon, с запущенным в дополнение к Apple Apple TV+. До конца 2020 г. запланированы запуски Peacock от Comcast Corp. и HBO Max от AT&T.
Как пишет издание, Netflix, крупнейшей платформе потокового видео, потребовалось значительно больше времени, чтобы достичь числа подписчиков Disney+, приобретенных за три месяца. Netflix начал предлагать потоковую передачу в 2007 г. и создал автономный стиминг в 2010 г. 28 миллионов пользователей он достиг только к концу 2012 г, ссылается WSJ на финансовую отчетность Netflix. Сейчас у Netflix 167 миллионов подписчиков.