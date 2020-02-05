Число пользователей Disney+ удвоилось c момента запуска и превысило 28 млн

Большинство абонентов Disney+ находятся в США, услуга также доступна в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах. Сервис начнет передавать контент в дома в Великобритании, Франции и Германии, в конце марта. Айгер добавил, что эта сервис будет доступен в большем числе европейских стран до конца лета. Стриминговый сервис компании уже конкурирует с Netflix и Amazon, с запущенным в дополнение к Apple Apple TV+. До конца 2020 г. запланированы запуски Peacock от Comcast Corp. и HBO Max от AT&T.