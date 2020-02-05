Disney ожидает $175 млн убытка от коронавируса

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. На данный момент число заболевших в Китае превысило 24 000 человек, из них более 490 заразившихся погибли. Заразившиеся вирусом также выявлены еще в 23 странах, в том числе в России. В конце января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о двух госпитализированных в России гражданах Китая (в Тюменской области и Забайкалье).