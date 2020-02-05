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Disney ожидает $175 млн убытка от коронавируса

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Disney оценил возможный убыток от последствий вспышки коронавируса нового типа в Китае в $175 млн, передает CNBC со ссылкой на заявление финансового директора компании Кристин Маккарти.

По ее словам, речь идет об убытках от простоя парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге. Если они будут закрыты на протяжении двух месяцев, то компания получит убытки в размере $135 и $40 млн соответственно, уточнила Маккарти.

«Закрытие парков произошло в то время, когда мы обычно наблюдаем высокую посещаемость Disneyland из-за китайского нового года», – сказала она, добавив, что финансовые потери напрямую зависят от сроков закрытия парков.

По ее словам, ситуация с китайскими парками развлечений не окажет влияния на посещаемость тематических парков развлечений в США.

Власти Китая 31 декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. На данный момент число заболевших в Китае превысило 24 000 человек, из них более 490 заразившихся погибли. Заразившиеся вирусом также выявлены еще в 23 странах, в том числе в России. В конце января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о двух госпитализированных в России гражданах Китая (в Тюменской области и Забайкалье).

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