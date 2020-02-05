Посольство России в Китае заявило об успешной эвакуации россиян из Хубэя
Эвакуация 128 россиян из китайской провинции Хубэй, в которой зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена успешно, сообщило посольство России в Китае.
Граждан вывозили на арендованных автобусах из более чем 10 китайских городов провинции, в том числе из населенных пунктов, расположенных от административного центра Хубэя – города Уханя – на расстоянии 400–500 км. Всего самолетом было эвакуировано 144 человека, 16 из них – граждане стран СНГ.
Самолет с россиянами на борту вылетел из Китая в Тюмень в ночь с 4 на 5 февраля. В Тюмени эвакуированные пройдут двухнедельный карантин. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ранее, что среди покинувших КНР граждан с симптомами заболевания нет.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в списках тех, кто будет эвакуирован, также числятся граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Ранее президент Владимир Путин поручил эвакуировать из КНР россиян самолетами Воздушно-космических сил России. По оценке российского посольства, в Хубэе всего находился 341 россиянин. О желании покинуть страну дипломатам сообщили 183 человека.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 000 человек, из которых свыше 430 погибли. Заболевших вирусом также выявили еще в 23 странах, в том числе в России. Голикова в конце января рассказала о двух случая заражения – в Тюменской области и Забайкалье.