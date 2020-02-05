Посольство России в Китае заявило об успешной эвакуации россиян из Хубэя

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря. Число зараженных в Китае превысило 24 000 человек, из которых свыше 430 погибли. Заболевших вирусом также выявили еще в 23 странах, в том числе в России. Голикова в конце января рассказала о двух случая заражения – в Тюменской области и Забайкалье.