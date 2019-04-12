Walt Disney назвала дату запуска потокового сервиса

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В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщила министр внутренних дел Мария Паула Ромо в официальном аккаунте ведомства в Twitter. По ее словам, задержание проводилось в «следственных целях».

Имя задержанного не называется. В интервью радио Sonorama Ромо пояснила, что задержанный был связан с экс-министром иностранных дел Рикардо Патиньо, который предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в штаб-квартине посольства Эквадора в Лондоне в 2012 г. Задержанный и Патиньо несколько раз одновременно выезжали в Перу и Испанию. Министр не исключила, что целью задержанного могла стать «дестабилизация» действующего правительства Эквадора.

Ранее министр заявила, что сторонники WikiLeaks и двое российских хакеров пытались дестабилизировать эквадорское правительство. В интервью Ромо отказалась уточнить информацию об их деятельности, пояснив лишь, что следствие продолжается.

Накануне Эквадор отказал Ассанджу в предоставлении убежища. Основатель Wikileaks был арестован британской полицией в связи с требованием США о его экстрадиции.