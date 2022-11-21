Производители иван-чая сообщили о планах выкупить активы Lipton в России

Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка 1 августа. В компании пояснили, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito. Ожидается, что производство брендов в России остановится к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.