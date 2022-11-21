Производители иван-чая сообщили о планах выкупить активы Lipton в России
Несколько российских производителей иван-чая рассматривают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в России чая торговой марки Lipton. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.
«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров», — рассказал Хлынов.
Он отметил, что в покупке российских активов Lipton заинтересованы как производители, так и инвесторы. Председатель совета уточнил, что формат их участия пока обсуждается.
По словам Хлынова, покупка российского подразделения компании позволит сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. Он добавил, что решится и вопрос сбыта для российских производителей иван-чая.
Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка 1 августа. В компании пояснили, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito. Ожидается, что производство брендов в России остановится к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.
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