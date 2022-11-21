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Бизнес

Производители иван-чая сообщили о планах выкупить активы Lipton в России

Ведомости

Несколько российских производителей иван-чая рассматривают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в России чая торговой марки Lipton. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров», — рассказал Хлынов.

Он отметил, что в покупке российских активов Lipton заинтересованы как производители, так и инвесторы. Председатель совета уточнил, что формат их участия пока обсуждается.

По словам Хлынова, покупка российского подразделения компании позволит сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. Он добавил, что решится и вопрос сбыта для российских производителей иван-чая.

Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка 1 августа. В компании пояснили, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito. Ожидается, что производство брендов в России остановится к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных