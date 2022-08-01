Производитель чая Lipton уйдет с российского рынка

Ekaterra — один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 г. компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного подразделение фонду CVC Capital Partners VIII.