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Производитель чая Lipton уйдет с российского рынка

Ведомости

Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка, так как «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito.

Ожидается, что производство брендов Ekaterra будет прекращено к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.

Также в пресс-службе отметили, что обязательства перед работниками в России будут выполнены в соответствии с трудовым законодательством страны.

Ekaterra — один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 г. компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного подразделение фонду CVC Capital Partners VIII.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных