Производитель чая Lipton уйдет с российского рынка
Международная компания Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка, так как «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito.
Ожидается, что производство брендов Ekaterra будет прекращено к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.
Также в пресс-службе отметили, что обязательства перед работниками в России будут выполнены в соответствии с трудовым законодательством страны.
Ekaterra — один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 г. компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного подразделение фонду CVC Capital Partners VIII.
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