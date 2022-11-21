Продажи цемента начали снижаться после падения спроса на жилье в новостройках

Согласно документу, в 2022 г. общий объем потребления цемента будет не выше 61 млн тонн, что всего на 1% больше год к году. Прошлый прогноз показывал более позитивную динамику: потребление должно было увеличиться на 5% — до 63 млн тонн. Однако по итогам октября спрос на цемент уменьшился на 6,5% год к году, а в ноябре — декабре может снизиться еще на 15-20% год к году, следует из исследования «Союзцемента».