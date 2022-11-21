Продажи цемента начали снижаться после падения спроса на жилье в новостройках
Продажи цемента начали снижаться на фоне падения спроса на жилье в новостройках, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Союзцемента» (объединяет крупных производителей цемента в России).
Согласно документу, в 2022 г. общий объем потребления цемента будет не выше 61 млн тонн, что всего на 1% больше год к году. Прошлый прогноз показывал более позитивную динамику: потребление должно было увеличиться на 5% — до 63 млн тонн. Однако по итогам октября спрос на цемент уменьшился на 6,5% год к году, а в ноябре — декабре может снизиться еще на 15-20% год к году, следует из исследования «Союзцемента».
При этом по итогам первых девяти месяцев, с января по сентябрь, спрос на цемент увеличился на 5,1% в годовом выражении, за это время он вырос до 54,2 млн тонн.
Как отметил управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь, в первом квартале был зафиксирован рекордный прирост, когда спрос увеличился на 20% в годовом выражении, а ко II и III кварталам динамика замедлилась до 0,3% и 1,4% соответственно. По его словам, в IV квартале спрос на цемент стал заметно снижаться, разница с прошлым годом может составить около 10%.
Потребление цемента стало снижаться из-за отложенных проектов в сфере строительства офисных и жилищных помещений, считает старший партнер компании «НЭО Центр» Алексей Романенко. В частности, по расчетам «ЦИАН.Аналитики», в Москве и Московской области было заключено 7600 договоров на покупку жилья в новостройках, что на 44% ниже в годовом выражении. По словам Гузя, спрос на жилье в новостройках будет и дальше снижаться.
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