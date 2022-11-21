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Продажи цемента начали снижаться после падения спроса на жилье в новостройках

Ведомости

Продажи цемента начали снижаться на фоне падения спроса на жилье в новостройках, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Союзцемента» (объединяет крупных производителей цемента в России).

Согласно документу, в 2022 г. общий объем потребления цемента будет не выше 61 млн тонн, что всего на 1% больше год к году. Прошлый прогноз показывал более позитивную динамику: потребление должно было увеличиться на 5% — до 63 млн тонн. Однако по итогам октября спрос на цемент уменьшился на 6,5% год к году, а в ноябре — декабре может снизиться еще на 15-20% год к году, следует из исследования «Союзцемента».

При этом по итогам первых девяти месяцев, с января по сентябрь, спрос на цемент увеличился на 5,1% в годовом выражении, за это время он вырос до 54,2 млн тонн. 

Как отметил управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь, в первом квартале был зафиксирован рекордный прирост, когда спрос увеличился на 20% в годовом выражении, а ко II и III кварталам динамика замедлилась до 0,3% и 1,4% соответственно. По его словам, в IV квартале спрос на цемент стал заметно снижаться, разница с прошлым годом может составить около 10%.

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Потребление цемента стало снижаться из-за отложенных проектов в сфере строительства офисных и жилищных помещений, считает старший партнер компании «НЭО Центр» Алексей Романенко. В частности, по расчетам «ЦИАН.Аналитики», в Москве и Московской области было заключено 7600 договоров на покупку жилья в новостройках, что на 44% ниже в годовом выражении. По словам Гузя, спрос на жилье в новостройках будет и дальше снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных