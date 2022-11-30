Потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов составили $400 млн
Потери компании «Северсталь» из-за блокировки счетов и складов в результате санкций составили около $400 млн, заявил основной акционер компании Алексей Мордашов.
«Мы, "Северсталь", потеряли $400 млн примерно, чуть больше, застряло в Европе и было арестовано просто в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим <...> до отмены санкций, пока признаков этого нет», — отметил он (цитата по ТАСС).
В марте 2022 г. ЕС в рамках четвертого пакета санкций из-за специальной военной операции (СВО) на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката (листового и сортового), 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд. При этом стальные полуфабрикаты не попали под ограничения и продолжают поставляться в Европу.
2 июля США ввели санкции в отношении Мордашова, его сыновей Никиты и Кирилла, а также жены Марины Мордашовой. В SDN List страны попали компании, связанные с бизнесменом и его семьей: «Северсталь», Nordgold и холдинговая компания «Севергрупп». Прекратить все операции с «Северсталью», согласно утвержденным ограничениям, было необходимо до 31 августа 2022 г., а с Nordgold – до 1 июля.
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