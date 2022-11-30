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Потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов составили $400 млн

Ведомости

Потери компании «Северсталь» из-за блокировки счетов и складов в результате санкций составили около $400 млн, заявил основной акционер компании Алексей Мордашов.

«Мы, "Северсталь", потеряли $400 млн примерно, чуть больше, застряло в Европе и было арестовано просто в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим <...> до отмены санкций, пока признаков этого нет», — отметил он (цитата по ТАСС).

В марте 2022 г. ЕС в рамках четвертого пакета санкций из-за специальной военной операции (СВО) на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката (листового и сортового), 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд. При этом стальные полуфабрикаты не попали под ограничения и продолжают поставляться в Европу. 

2 июля США ввели санкции в отношении Мордашова, его сыновей Никиты и Кирилла, а также жены Марины Мордашовой. В SDN List страны попали компании, связанные с бизнесменом и его семьей: «Северсталь», Nordgold и холдинговая компания «Севергрупп». Прекратить все операции с «Северсталью», согласно утвержденным ограничениям, было необходимо до 31 августа 2022 г., а с Nordgold – до 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных