Потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов составили $400 млн

В марте 2022 г. ЕС в рамках четвертого пакета санкций из-за специальной военной операции (СВО) на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По оценке Минпромторга, эти санкции затронули экспорт 3,9 млн т готового стального проката (листового и сортового), 200 000 т трубной продукции и 700 000 т стальной заготовки, что в стоимостном выражении составило около $3,7 млрд. При этом стальные полуфабрикаты не попали под ограничения и продолжают поставляться в Европу.