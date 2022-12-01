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«Газпром» снизил добычу газа на 19,4% с начала года

Ведомости

Российская энергетическая компания «Газпром» с начала года добыла 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4%, или на 90,8 млрд куб. м, меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сказано в отчете компании за 11 месяцев. 

Также снижение показал и спрос на газ на внутреннем рынке — он уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд куб. м. При этом 29 ноября «Газпром» поставил  рекордное для ноября количество газа. Что касается экспорта газа в страны дальнего зарубежья, то с начала года он составил 95,2 млрд куб. м, то есть на 44,5%, или на 76,3 млрд куб. м, меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. 

«Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м», — сказано в сообщении. Также в пресс-службе компании отметили и снижение спроса в Великобритании — на 6 млрд куб. м газа.

При этом увеличились поставки энергоресурса в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Уточняется, что поставки идут сверх суточных контрактов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных