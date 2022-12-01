«Газпром» снизил добычу газа на 19,4% с начала года
Также снижение показал и спрос на газ на внутреннем рынке — он уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд куб. м. При этом 29 ноября «Газпром» поставил рекордное для ноября количество газа. Что касается экспорта газа в страны дальнего зарубежья, то с начала года он составил 95,2 млрд куб. м, то есть на 44,5%, или на 76,3 млрд куб. м, меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.
«Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За одиннадцать месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 млрд куб. м. Отметим, что снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м», — сказано в сообщении. Также в пресс-службе компании отметили и снижение спроса в Великобритании — на 6 млрд куб. м газа.
При этом увеличились поставки энергоресурса в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Уточняется, что поставки идут сверх суточных контрактов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.