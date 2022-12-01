«Газпром» снизил добычу газа на 19,4% с начала года

Также снижение показал и спрос на газ на внутреннем рынке — он уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд куб. м. При этом 29 ноября «Газпром» поставил рекордное для ноября количество газа. Что касается экспорта газа в страны дальнего зарубежья, то с начала года он составил 95,2 млрд куб. м, то есть на 44,5%, или на 76,3 млрд куб. м, меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.