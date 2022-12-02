«Роскосмос» продал свою авиакомпанию Минобороны за 1 рубль

По информации Панкратова, в следующем году авиапарк будет пополнен пятью пассажирскими Ту-204/214 и двумя грузовыми Ил-76 со вторичного рынка. В частности, для этих целей могут быть использованы самолеты Red Wings и перевозчика «Дальавиа», который обанкротился в 2008 г., рассказали источники издания. В результате благодаря новым пассажирским самолетам «Космос» продолжит пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля, а грузовые Ил-76 окажутся востребованными Минобороны из-за выросших потребностей в перевозке грузов.