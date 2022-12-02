«Роскосмос» продал свою авиакомпанию Минобороны за 1 рубль
Уточняется, что четверть «Космоса» осталась в управлении госкорпорации. Вместе с тем Минобороны получило все долги авиакомпании, их сумма не сообщается, рассказал Панкратов. По данным «СПАРК», суммарный чистый убыток авиакомпании в 2017-2021 гг. составил 676 млн руб.
В госкорпорации отметили, что сделка была закрыта в первом полугодии 2022 г., когда главой «Роскосмоса» был еще Дмитрий Рогозин (сейчас госкорпорацией руководит бывший вице-премьер Юрий Борисов).
Необходимость продажи авиакомпании была связана со снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за «внешнеэкономических факторов». В «Роскосмосе» подчеркнули, что переход авиакомпании под контроль Минобороны позволит обновить флот, который, по данным Росавиации на конец сентября, состоял из трех самолетов: одного Ту-134 и двух Як-42.
По информации Панкратова, в следующем году авиапарк будет пополнен пятью пассажирскими Ту-204/214 и двумя грузовыми Ил-76 со вторичного рынка. В частности, для этих целей могут быть использованы самолеты Red Wings и перевозчика «Дальавиа», который обанкротился в 2008 г., рассказали источники издания. В результате благодаря новым пассажирским самолетам «Космос» продолжит пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля, а грузовые Ил-76 окажутся востребованными Минобороны из-за выросших потребностей в перевозке грузов.
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