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«Роскосмос» продал свою авиакомпанию Минобороны за 1 рубль

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» уступила специальному летному отряду Минобороны контроль над 74% в своей дочерней авиакомпании «Космос» за 1 руб. Об этом сообщил РБК со ссылкой на гендиректора перевозчика Андрея Панкратова. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что четверть «Космоса» осталась в управлении госкорпорации. Вместе с тем Минобороны получило все долги авиакомпании, их сумма не сообщается, рассказал Панкратов. По данным «СПАРК», суммарный чистый убыток авиакомпании в 2017-2021 гг. составил 676 млн руб.

В госкорпорации отметили, что сделка была закрыта в первом полугодии 2022 г., когда главой «Роскосмоса» был еще Дмитрий Рогозин (сейчас госкорпорацией руководит бывший вице-премьер Юрий Борисов).

Необходимость продажи авиакомпании была связана со снижением загрузки перевозчика со стороны предприятий отрасли из-за «внешнеэкономических факторов». В «Роскосмосе» подчеркнули, что переход авиакомпании под контроль Минобороны позволит обновить флот, который, по данным Росавиации на конец сентября, состоял из трех самолетов: одного Ту-134 и двух Як-42.

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По информации Панкратова, в следующем году авиапарк будет пополнен пятью пассажирскими Ту-204/214 и двумя грузовыми Ил-76 со вторичного рынка. В частности, для этих целей могут быть использованы самолеты Red Wings и перевозчика «Дальавиа», который обанкротился в 2008 г., рассказали источники издания. В результате благодаря новым пассажирским самолетам «Космос» продолжит пассажирские перевозки в Арктике, в том числе из Архангельска на архипелаг Новая Земля, а грузовые Ил-76 окажутся востребованными Минобороны из-за выросших потребностей в перевозке грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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