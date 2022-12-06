В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сообщили о необходимости возобновить рейсы через воздушное пространство России, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании. С таким заявлением выступил генеральный директор организации, бывший глава авиакомпании British Airways Уильям Уолш, передает Telegraph.
«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, запрет на использование воздушного пространства России и Украины привел к скоплению самолетов в небе над Европой, что обернулось «большими проблемами» для авиакомпаний. В будущем это может привести к снижению их конкурентоспособности из-за постоянных задержек рейсов, которые возникают вследствие обхода российского воздушного пространства.
Вместе с тем Китай может в следующем году ослабить недавно введенные из-за коронавируса ограничения, что даст местным авиакомпаниям больше преимуществ в сравнении с европейскими. Уолш отметил, что снятие запрета на использование российского воздушного пространства должно произойти до окончания спецоперации на Украине.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС. В ответ на это и аналогичные решения других стран Запада Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в том числе из стран ЕС, Норвегии, Канады, Великобритании и др.
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