В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС. В ответ на это и аналогичные решения других стран Запада Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в том числе из стран ЕС, Норвегии, Канады, Великобритании и др.