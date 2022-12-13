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Калужский завод «Кристалл» пожаловался в ФАС на производителя биттера Jägermeister

Ведомости

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявление о нарушении антимонопольного законодательства против немецкой компании Mast-Jägermeister SE – производителя травяного ликера (биттера) Jägermeister, следует из сообщения предприятия. В нем говорится, что зарубежная группа давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты.

«ТКМ, которая представляет интересы Mast-Jägermeister SE, в обращениях к ретейлерам называет нашу продукцию контрафактом и требует от них, ни много ни мало, изъять ее из оборота», – говорит генеральный директор КЛВЗ «Кристалл» Артем Чубукин. По его словам, компания расценивает это как давление на торговых партнеров, некоторые из которых приостанавливают сотрудничество из-за риска западных санкций. Чубукин говорит, что предприятие готово к судебным спорам.

В распоряжении «Ведомостей» есть письма в адрес дистрибуторов и КЛВЗ «Кристал» с требованиями изъять из оборота биттеры с этикетками, схожими с товарными знаками компании ООО «Маст-Ягермастер С.Е.» Запросы в ФАС и ООО «ТКМ» остались без оперативных комментариев.

В начале ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов со ссылкой на дистрибуторов и ряд представителей отрасли сообщил, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию, но российские компании способны наладить его поставки по схеме параллельного импорта. В октябре КЛВЗ вывел на российских рынок новые бренды биттера: он начал эксклюзивные поставки Alter Heiler в сеть «Красное и Белое», а Konig Heiler — в сети «Верный», «Пятерочка» и проч. «Ведомости» направили запрос в «Верный» и X5 Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных