Калужский завод «Кристалл» пожаловался в ФАС на производителя биттера Jägermeister

«ТКМ, которая представляет интересы Mast-Jägermeister SE, в обращениях к ретейлерам называет нашу продукцию контрафактом и требует от них, ни много ни мало, изъять ее из оборота», – говорит генеральный директор КЛВЗ «Кристалл» Артем Чубукин. По его словам, компания расценивает это как давление на торговых партнеров, некоторые из которых приостанавливают сотрудничество из-за риска западных санкций. Чубукин говорит, что предприятие готово к судебным спорам.