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Владельцы «Бристоля» и «Красного и белого» учредили холдинг в российской юрисдикции

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Владельцы кипрского холдинга Mercury Retail Holding, управляющего в России сетями магазинов алкогольной продукции «Красное и белое» и «Бристоль», создали российскую компанию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Уточняется, что юрлицо было зарегистрировано 29 декабря 2022 г. Оно получило название ООО «Меркурий ритейл холдинг», в качестве основного вида работы указана работа холдинговых компаний. Уставный капитал юрлица составил 73,5 млрд руб.

Основными акционерами компании являются основатель «Красного и белого» Сергей Студенников (ему принадлежит 45%, еще 4% — его супруге Елене Соболевой), а также владельцы «Бристоля» Игорь Кесаев (37,25%) и Сергей Кациев (7,69%). В аналогичных долях они владеют и кипрским холдингом.

Первый магазин «Красное и белое» Студенников открыл в Копейске в Челябинской области в 2006 г. К 2018 г. сеть с выручкой в 301 млрд руб. занимала второе место в стране по числу торговых точек, обогнав «Магнит». Ближайшим конкурентом «Красного и белого» была сеть «Бристоль», которую с 2012 г. развивали Кесаев и Кациев. В 2019 г. эти активы были объединены в компанию Mercury Retail Group Ltd. с регистрацией на Кипре.

Всего под управлением Mercury Retail Group находится более 14 000 магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. По итогам первого полугодия 2022 г. выручка компании увеличилась на 26,5% до 328,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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