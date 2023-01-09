Владельцы «Бристоля» и «Красного и белого» учредили холдинг в российской юрисдикции

Первый магазин «Красное и белое» Студенников открыл в Копейске в Челябинской области в 2006 г. К 2018 г. сеть с выручкой в 301 млрд руб. занимала второе место в стране по числу торговых точек, обогнав «Магнит». Ближайшим конкурентом «Красного и белого» была сеть «Бристоль», которую с 2012 г. развивали Кесаев и Кациев. В 2019 г. эти активы были объединены в компанию Mercury Retail Group Ltd. с регистрацией на Кипре.