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В Швеции обнаружили крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

Ведомости

Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB нашла в районе Кируны залежи редкоземельных металлов. Обнаруженное месторождение является крупнейшим в Европе, сообщает пресс-служба LKAB.

«LKAB выявила значительные залежи редкоземельных металлов в районе Кируны, которые необходимы в том числе для производства электромобилей и ветряных турбин», — говорится в сообщении компании. 

LKAB оценила запасы нового месторождения в более миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов. Гендиректор компании Ян Мострем отметил, что данное месторождение может сыграть значительную роль в производстве материалов, которые обеспечивают зеленый переход.

В LKAB пояснили, что сейчас в Европе не добывают редкоземельные металлы, в то же время ожидается резкое увеличение спроса на них в регионе из-за электрификации. По оценке Еврокомиссии, к 2030 г. спрос вырастет в пять раз. Это может привести к глобальному дефициту в период нарастания геополитической напряженности, добавили в шведской компании.

Следующим шагом LKAB станет получение лицензии на разработку данного месторождения. Подать заявку компания планирует в 2023 г. Однако пройдет не менее 10-15 лет, прежде чем специалисты смогут начать добычу и поставки сырья на рынок, уточнил Мострем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных