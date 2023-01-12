В Швеции обнаружили крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

В LKAB пояснили, что сейчас в Европе не добывают редкоземельные металлы, в то же время ожидается резкое увеличение спроса на них в регионе из-за электрификации. По оценке Еврокомиссии, к 2030 г. спрос вырастет в пять раз. Это может привести к глобальному дефициту в период нарастания геополитической напряженности, добавили в шведской компании.