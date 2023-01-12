В Швеции обнаружили крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов
Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB нашла в районе Кируны залежи редкоземельных металлов. Обнаруженное месторождение является крупнейшим в Европе, сообщает пресс-служба LKAB.
«LKAB выявила значительные залежи редкоземельных металлов в районе Кируны, которые необходимы в том числе для производства электромобилей и ветряных турбин», — говорится в сообщении компании.
LKAB оценила запасы нового месторождения в более миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов. Гендиректор компании Ян Мострем отметил, что данное месторождение может сыграть значительную роль в производстве материалов, которые обеспечивают зеленый переход.
В LKAB пояснили, что сейчас в Европе не добывают редкоземельные металлы, в то же время ожидается резкое увеличение спроса на них в регионе из-за электрификации. По оценке Еврокомиссии, к 2030 г. спрос вырастет в пять раз. Это может привести к глобальному дефициту в период нарастания геополитической напряженности, добавили в шведской компании.
Следующим шагом LKAB станет получение лицензии на разработку данного месторождения. Подать заявку компания планирует в 2023 г. Однако пройдет не менее 10-15 лет, прежде чем специалисты смогут начать добычу и поставки сырья на рынок, уточнил Мострем.