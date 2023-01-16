Магазины игрушек Hamleys в России переименуют в «Винни»

В 2019 г. под управлением Hamleys находились девять магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карты» пишет, что сейчас в России работают четыре магазина сети игрушек Hamleys. В частности, в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, в московских торговых центрах «Океания» и «Европейский», в «МореМолл» в Сочи. Уточняется, что магазин сети игрушек в ЦДМ скоро закроется.