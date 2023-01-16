Магазины игрушек Hamleys в России переименуют в «Винни»
Российский франчайзи основанной в Великобритании сети игрушек Hamleys «Вандеркинд» (входит в Ideas4retail Александра Мамута) переименует магазины в «Винни», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости. Ассортимент также будет дополнен одеждой и обувью.
По информации газеты, с начала текущего года магазины Hamleys открылись под новым названием в московских МФК «Кунцево Плаза», торговых центрах «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис». Консультант в одном из магазинов «Винни» сообщил изданию, что ассортимент остался схожий с Hamleys.
О включении в ассортимент одежды и обуви «Коммерсантъ» узнал из описания вакансии на должность менеджера по детской одежде и обуви в магазины «Винни» на HeadHunter.
В 2019 г. под управлением Hamleys находились девять магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карты» пишет, что сейчас в России работают четыре магазина сети игрушек Hamleys. В частности, в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, в московских торговых центрах «Океания» и «Европейский», в «МореМолл» в Сочи. Уточняется, что магазин сети игрушек в ЦДМ скоро закроется.
По словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, проблемы Hamleys на российском рынке возникли в связи с «завышенными ценами на продукцию по сравнению с другими сетями» и усиливающейся конкуренцией со стороны «Детского мира». Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова не ожидает экспансии магазинов «Винни» за пределами городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург. Поскольку эти торговые точки работают в ценовом сегменте «средний плюса», считает Цветкова.