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ГК «Руст» запустила производство российского джина

Ведомости

Группа компаний «Руст», являющаяся одним из крупнейших производителей водки в мире, запустила производство джина под брендом Bristoll’s, сообщил «Ведомостям» представитель концерна.

Это будет первый напиток в данной категории в портфеле компании. По словам его представителя, в ближайшее время он будет доступен в федеральных торговых сетях по всей России, сейчас ведутся переговоры с ритейлерами. Ожидается, что на полках магазинов джин Bristoll’s появится уже в марте.

Джин по итогам первых трех кварталов 2022 г. стал самой быстрорастущей категорией среди алкогольных новинок, подсчитала ранее аналитическая компания NielsenIQ. Причем, по ее данным, доля отечественных марок в ней составила почти половину объема продаж. По данным «Руст», реализация этого напитка в России ежегодно растет примерно на 40%. В то же время импорт крепких напитков в первом полугодии прошлого года упал на 35%, а джина – на 26,6%, высвободив нишу для отечественной продукции, писала газета «Коммерсантъ». Производство этой категории уже запустили такие компании, как Luding Group и Ladoga.

«Руст» занимается выпуском водки («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка»), виски Darrow, а также слабоалкогольных коктейлей Bravo. Владелец компании — ее основатель и председатель совета директоров Рустам Тарико. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. выручка АО «Руст Россия» составила 30,2 млрд руб., чистый убыток – 1,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных