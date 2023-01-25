ГК «Руст» запустила производство российского джина
Группа компаний «Руст», являющаяся одним из крупнейших производителей водки в мире, запустила производство джина под брендом Bristoll’s, сообщил «Ведомостям» представитель концерна.
Это будет первый напиток в данной категории в портфеле компании. По словам его представителя, в ближайшее время он будет доступен в федеральных торговых сетях по всей России, сейчас ведутся переговоры с ритейлерами. Ожидается, что на полках магазинов джин Bristoll’s появится уже в марте.
Джин по итогам первых трех кварталов 2022 г. стал самой быстрорастущей категорией среди алкогольных новинок, подсчитала ранее аналитическая компания NielsenIQ. Причем, по ее данным, доля отечественных марок в ней составила почти половину объема продаж. По данным «Руст», реализация этого напитка в России ежегодно растет примерно на 40%. В то же время импорт крепких напитков в первом полугодии прошлого года упал на 35%, а джина – на 26,6%, высвободив нишу для отечественной продукции, писала газета «Коммерсантъ». Производство этой категории уже запустили такие компании, как Luding Group и Ladoga.
«Руст» занимается выпуском водки («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Талка»), виски Darrow, а также слабоалкогольных коктейлей Bravo. Владелец компании — ее основатель и председатель совета директоров Рустам Тарико. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 г. выручка АО «Руст Россия» составила 30,2 млрд руб., чистый убыток – 1,3 млрд руб.