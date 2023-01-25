ГК «Руст» запустила производство российского джина

Джин по итогам первых трех кварталов 2022 г. стал самой быстрорастущей категорией среди алкогольных новинок, подсчитала ранее аналитическая компания NielsenIQ. Причем, по ее данным, доля отечественных марок в ней составила почти половину объема продаж. По данным «Руст», реализация этого напитка в России ежегодно растет примерно на 40%. В то же время импорт крепких напитков в первом полугодии прошлого года упал на 35%, а джина – на 26,6%, высвободив нишу для отечественной продукции, писала газета «Коммерсантъ». Производство этой категории уже запустили такие компании, как Luding Group и Ladoga.