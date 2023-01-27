Попавший под санкции бизнесмен Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ

Адоньев в 1990-е гг. получил судимость в США по уголовному делу об экспорте кубинского сахара в Казахстан. В сентябре 2021 г. он подал петицию в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с просьбой отменить признание вины, которое он сделал по этому делу, и судебное решение на его основе. Адоньев утверждал, что признание было сделано на «откровенно неверном совете» адвоката. Вскоре после этого суд снял с бизнесмена судимость.