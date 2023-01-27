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Бизнес

Попавший под санкции бизнесмен Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ

Ведомости

Бизнесмен Сергей Адоньев перестанет быть акционером совместного с Альбертом Авдоляном угольного проекта ЭЛСИ, сообщила «Ведомостям» представитель компании в пятницу, 27 января. Накануне минфин США включил Адоньева в SDN-list.

«Сергей Адоньев принял решение о выходе из угольного проекта ЭЛСИ», – сказала представитель компании. По ее словам, переход прав собственности уже начался и его завершение ожидается «в кратчайшие сроки».

Адоньев вместе с Авдоляном владеют ЭЛСИ на паритетных началах, уточняет представитель компании. Кому будут проданы или переданы доли Адоньева, она не комментирует.

ЭЛСИ – третий крупнейший производитель угля в России после СУЭК и «Кузбассразрезугля». Компания включает в себя Эльгинский угольный комплекс (крупнейшее месторождение коксующегося угля в России), «Разрез Колыванский» (бывший «Сибантрацит»), «Разрез Восточный», «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский», Огоджинское угольное месторождение, порты «Вера» и «Эльга» и Тихоокеанскую железную дорогу.

Адоньев в 1990-е гг. получил судимость в США по уголовному делу об экспорте кубинского сахара в Казахстан. В сентябре 2021 г. он подал петицию в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с просьбой отменить признание вины, которое он сделал по этому делу, и судебное решение на его основе. Адоньев утверждал, что признание было сделано на «откровенно неверном совете» адвоката. Вскоре после этого суд снял с бизнесмена судимость.

В 2007 г. Авдолян и Адоньев основали телекоммуникационную компанию Yota, который продали «МегаФону» в 2013 г. за $1,18 млрд. У них были и другие совместные бизнесы, из которых Адоньев также вышел. 

Осенью 2022 г. Адоньев вернулся в совместный бизнес со своим бывшим партнером Авдоляном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных