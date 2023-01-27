Попавший под санкции бизнесмен Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ
Бизнесмен Сергей Адоньев перестанет быть акционером совместного с Альбертом Авдоляном угольного проекта ЭЛСИ, сообщила «Ведомостям» представитель компании в пятницу, 27 января. Накануне минфин США включил Адоньева в SDN-list.
«Сергей Адоньев принял решение о выходе из угольного проекта ЭЛСИ», – сказала представитель компании. По ее словам, переход прав собственности уже начался и его завершение ожидается «в кратчайшие сроки».
Адоньев вместе с Авдоляном владеют ЭЛСИ на паритетных началах, уточняет представитель компании. Кому будут проданы или переданы доли Адоньева, она не комментирует.
ЭЛСИ – третий крупнейший производитель угля в России после СУЭК и «Кузбассразрезугля». Компания включает в себя Эльгинский угольный комплекс (крупнейшее месторождение коксующегося угля в России), «Разрез Колыванский» (бывший «Сибантрацит»), «Разрез Восточный», «Разрез Кийзасский» и «Разрез Верхнетешский», Огоджинское угольное месторождение, порты «Вера» и «Эльга» и Тихоокеанскую железную дорогу.
Адоньев в 1990-е гг. получил судимость в США по уголовному делу об экспорте кубинского сахара в Казахстан. В сентябре 2021 г. он подал петицию в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с просьбой отменить признание вины, которое он сделал по этому делу, и судебное решение на его основе. Адоньев утверждал, что признание было сделано на «откровенно неверном совете» адвоката. Вскоре после этого суд снял с бизнесмена судимость.
В 2007 г. Авдолян и Адоньев основали телекоммуникационную компанию Yota, который продали «МегаФону» в 2013 г. за $1,18 млрд. У них были и другие совместные бизнесы, из которых Адоньев также вышел.
Осенью 2022 г. Адоньев вернулся в совместный бизнес со своим бывшим партнером Авдоляном.