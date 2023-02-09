«Протек» стал вторым крупнейшим фармдистрибутором в России

Объем фармацевтического рынка в 2022 г. составил 2,2 трлн руб., что на 11% выше, чем в предыдущем году, следует из данных DSM Group. В отличие от прошлого года более высокий прирост продаж показал коммерческий сегмент. Это связано с ажиотажным спросом на дорогостоящие лекарства в марте, а также с повышенным спросом на препараты от ОРВИ и гриппа в конце прошлого года. В государственном сегменте, наоборот, снижались закупки антиковидных препаратов, в том числе антибиотиков, антикоагулянтов и т.д.