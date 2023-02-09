«Протек» стал вторым крупнейшим фармдистрибутором в России
Центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина) в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств России по итогам 2022 г. переместился с третьего на второе место, по данным DSM Group. За год компания увеличила продажи на 17% до 292,1 млрд руб. На этой позиции она потеснила группа «Катрен», которая опустилась на третье место в рейтинге: она выручила Замыкает тройку рейтинга компания «Катрен», она выручила 288,1 млрд руб., что на 12% превышает показатели позапрошлого года.
Лидер рейтинга не изменился. Им осталась фармкомпания «Пульс» в 2022 г. заняла лидирующее место в. По итогам 2022 г. она увеличила продажи на 7% до 311,6 млрд руб. Таким образом, доля «Пульса» в общем обороте фармкомпаний составила 14,2% в денежном выражении, «Протека» – 13,3%, «Катрена» – 13,1%, делает вывод DSM Group. Улучшили свои позиции дистрибутор БСС (6 место) и «Ирвин 2» (8 место), обе компании поднялись в рейтинге на одну строчку вверх. «Фармимэкс» вырос на две позиции, заняв девятое место.
Объем фармацевтического рынка в 2022 г. составил 2,2 трлн руб., что на 11% выше, чем в предыдущем году, следует из данных DSM Group. В отличие от прошлого года более высокий прирост продаж показал коммерческий сегмент. Это связано с ажиотажным спросом на дорогостоящие лекарства в марте, а также с повышенным спросом на препараты от ОРВИ и гриппа в конце прошлого года. В государственном сегменте, наоборот, снижались закупки антиковидных препаратов, в том числе антибиотиков, антикоагулянтов и т.д.