«Пульс» впервые стал крупнейшим фармдистрибутором по итогам года

Фармацевтическая компания «Пульс» по итогам 2020 г. заняла 1-е место в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств России. По данным DSM Group, ее продажи за этот период увеличились на 15% год к году до 254,2 млрд руб. Тогда как у Центра внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина), который последние четыре года являлся бессменным лидером рынка по результатам года, этот показатель вырос лишь на 5% до 241,5 млрд руб. Таким образом, доля «Пульса» в этом сегменте составляет 14,7%, а «Протека» – 14%, делает выводы DSM Group.