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«Пульс» впервые стал крупнейшим фармдистрибутором по итогам года

Ему удалось потеснить на этой позиции структуру группы «Протек»
Мария Котова Екатерина Бурлакова
Сейчас компания специализируется на поставках препаратов в аптечные сети, но она планирует увеличить долю госзакупок в своем портфеле /Максим Стулов / Ведомости

Фармацевтическая компания «Пульс» по итогам 2020 г. заняла 1-е место в рейтинге крупнейших поставщиков лекарств России. По данным DSM Group, ее продажи за этот период увеличились на 15% год к году до 254,2 млрд руб. Тогда как у Центра внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина), который последние четыре года являлся бессменным лидером рынка по результатам года, этот показатель вырос лишь на 5% до 241,5 млрд руб. Таким образом, доля «Пульса» в этом сегменте составляет 14,7%, а «Протека» – 14%, делает выводы DSM Group.

«Пульс» был основан в 1996 г. Эдуардом Нетылько, который до этого работал на предприятии ракетно-космической промышленности НПО им. С. А. Лавочкина. Помимо дистрибуторского направления с 2017 г. «Пульс» развивает аптечный маркетинговый союз «Созвездие», куда входит 4410 самостоятельных точек. У компании также есть собственная небольшая сеть «Аптека форте», включающая в себя, по данным RNC Pharma, 12 аптек в Москве и Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных