Число поставщиков на госзакупках дорогостоящих лекарств сократилось на треть

Самый крупный по сумме контрактов игрок, который перестал участвовать в поставках лекарств по программе ВЗН, – принадлежащая «Ростеху» компания «Нацимбио». В 2019 г. она имела статус единого поставщика препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови: она смогла заключить контракты на 9,5 млрд руб. В 2020 г. этот статус не был продлен. Принятая в 2019 г. компанией стратегия не предусматривает участия в программе ВЗН, пояснил «Ведомостям» представитель «Нацимбио». По его словам, приоритетным направлением деятельности для нее теперь является разработка, производство по полному циклу и реализация иммунобиологических лекарственных препаратов. Так, в 2020 г. «Нацимбио» увеличила производство и поставки вакцин против гриппа на 20% и вывела на рынок первую отечественную комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита «Вактривир». В итоге все тендеры на поставку препаратов крови в рамках ВЗН выиграла «Фармимэкс» (основана бизнесменом Александром Апазовым), увеличив таким образом сумму заключенных контрактов более чем в 2 раза – с 6,8 млрд в 2019 г. до 17,8 млрд руб. в прошлом.