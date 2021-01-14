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Число поставщиков на госзакупках дорогостоящих лекарств сократилось на треть

С этого рынка ушли в основном небольшие игроки
Мария Котова
Самый крупный по сумме контрактов игрок, который перестал участвовать в поставках лекарств по программе ВЗН, – принадлежащая «Ростеху» компания «Нацимбио» /nacimbio.ru

Число дистрибуторов, поставлявших в 2020 г. лекарства в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН), сократилось на 31,8% год к году. Это следует из исследования аналитической компании Headway Company, сделанного для «Ведомостей». Если в 2019 г. в госзакупках по данному направлению участвовали 22 фирмы, то в прошлом году их было только 15. Снизилось количество компаний, осуществляющих поставки лекарств и по программе обеспечения препаратами пациентов с ВИЧ, гепатитами В, С и туберкулезом, – с 18 до 12 (-33,3%). Эти две программы наиболее дорогостоящие. По данным Headway Company, в рамках ВЗН в 2020 г. Минздрав закупил препараты на 69,9 млрд руб., а антиретровирусных лекарств – на 30 млрд руб.

Самый крупный по сумме контрактов игрок, который перестал участвовать в поставках лекарств по программе ВЗН, – принадлежащая «Ростеху» компания «Нацимбио». В 2019 г. она имела статус единого поставщика препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови: она смогла заключить контракты на 9,5 млрд руб. В 2020 г. этот статус не был продлен. Принятая в 2019 г. компанией стратегия не предусматривает участия в программе ВЗН, пояснил «Ведомостям» представитель «Нацимбио». По его словам, приоритетным направлением деятельности для нее теперь является разработка, производство по полному циклу и реализация иммунобиологических лекарственных препаратов. Так, в 2020 г. «Нацимбио» увеличила производство и поставки вакцин против гриппа на 20% и вывела на рынок первую отечественную комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита «Вактривир». В итоге все тендеры на поставку препаратов крови в рамках ВЗН выиграла «Фармимэкс» (основана бизнесменом Александром Апазовым), увеличив таким образом сумму заключенных контрактов более чем в 2 раза – с 6,8 млрд в 2019 г. до 17,8 млрд руб. в прошлом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных