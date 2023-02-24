Мишустин расширил перечень IT-компаний, которые могут получить госаккредитацию

В 2022 г. правительство ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации. Кроме того, такие компании могут получать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий.