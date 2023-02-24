Мишустин расширил перечень IT-компаний, которые могут получить госаккредитацию
IT-компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь могут получить государственную аккредитацию. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
«Компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, претендовать на меры государственной поддержки», – говорится в сообщении.
В 2022 г. правительство ввело льготы для IT-специалистов, работающих в аккредитованных компаниях. Наличие компании в реестре Минцифры дает ей право претендовать на льготы по налогам, страховым взносам и др., а также предоставляет ее сотрудникам отсрочку по призыву в армию, в том числе в рамках частичной мобилизации. Кроме того, такие компании могут получать льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий.
11 октября Минцифры утвердило перечень из 36 видов экономической деятельности, прибыль от которых будет учитываться при включении компании в реестр IT-компаний. Среди перечисленных видов деятельности — разработка или модификация программ для ЭВМ, создание баз данных и информационных ресурсов, комплексное обслуживание IT-инфраструктуры, а также оказание консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.
1 октября правительство утвердило новые правила аккредитации для IT-компаний, согласно которым доля выручки от деятельности в IT-сфере по итогам предшествующего года должна составлять не менее 30% от общей прибыли компании. Помимо этого среднемесячный размер выплат сотрудникам за три месяца до подачи заявления должен быть не ниже размера средней зарплаты в России или регионе, где компания зарегистрирована.