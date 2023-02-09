Минэкономразвития предлагает распространить на музыкантов налоговые льготы, как в IT

Минэкономразвития предлагает распространить на музыкантов налоговые льготы, как в ITЭта мера позволит индустрии восстановиться после кризисных 2020 и 2022 годов, считают участники рынка
На музыкальную индустрию могут распространить те же налоговые льготы, что и на IT-сектор. Это следует из дорожной карты Минэкономразвития от 27 января 2023 г., направленной на реализацию механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Цель предлагаемых нововведений – стимулирование производства отечественного музыкального контента и поддержка российских авторов и артистов, указано в документе.
Проект дорожной карты сейчас отправлен на согласование в профильные ведомства – Минкультуры, Минфин и Минцифры, следует из документа. Там же указано, что внести соответствующий проект закона в правительство планируется в июле 2023 г. Предлагается создать институт аккредитации музыкальных организаций при уполномоченном госоргане «с целью получения налоговых льгот и льгот по страховым взносам», указано в документе. О каком именно госоргане идет речь, в дорожной карте не указано.