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Минэкономразвития предлагает распространить на музыкантов налоговые льготы, как в IT

Эта мера позволит индустрии восстановиться после кризисных 2020 и 2022 годов, считают участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Freepik

На музыкальную индустрию могут распространить те же налоговые льготы, что и на IT-сектор. Это следует из дорожной карты Минэкономразвития от 27 января 2023 г., направленной на реализацию механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Цель предлагаемых нововведений – стимулирование производства отечественного музыкального контента и поддержка российских авторов и артистов,  указано в документе.

Проект дорожной карты сейчас отправлен на согласование в профильные ведомства – Минкультуры, Минфин и Минцифры, следует из документа. Там же указано, что внести соответствующий проект закона в правительство планируется в июле 2023 г. Предлагается создать институт аккредитации музыкальных организаций при уполномоченном госоргане «с целью получения налоговых льгот и льгот по страховым взносам», указано в документе. О каком именно госоргане идет речь, в дорожной карте не указано. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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