Минэкономразвития предлагает распространить на музыкантов налоговые льготы, как в IT

Проект дорожной карты сейчас отправлен на согласование в профильные ведомства – Минкультуры, Минфин и Минцифры, следует из документа. Там же указано, что внести соответствующий проект закона в правительство планируется в июле 2023 г. Предлагается создать институт аккредитации музыкальных организаций при уполномоченном госоргане «с целью получения налоговых льгот и льгот по страховым взносам», указано в документе. О каком именно госоргане идет речь, в дорожной карте не указано.