«Коммерсантъ»: на российский рынок выйдет производитель виски The Officer’s Choice

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в комментарии изданию отметил, что сейчас у ритейлеров есть запасы ввезенного по параллельному импорту виски при ранее крепком рубле, однако по мере ослабления рубля эти напитки будут дорожать. Поэтому у новых импортных марок виски может быть долгосрочный потенциал, но потребители плохо ориентируются в них и могут отказываться от покупки неизвестного бренда, предупредил он.