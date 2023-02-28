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«Коммерсантъ»: на российский рынок выйдет производитель виски The Officer’s Choice

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Алкогольная сибирская группа (АСГ) стала эксклюзивным дистрибьютором брендов виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve индийского производителя Allied Blenders & Distillers (ABD), пишет газета «Коммерсантъ».

ABD является одним из крупнейших производителей алкоголя в Индии, экспортируя свою продукцию в более чем 20 стран. В России продукция компании ранее представлена не была. The Officer’s Choice стал третьим по популярности брендом виски в мире в 2021 г. по версии издания Drinks International.

В АСГ рассказали в комментарии изданию, что контракт с индийской компанией заключен до октября 2025 г., конкретный объем продаж не согласовывался. Там подчеркнули, что на фоне ухода из РФ ряда алкогольных брендов и подорожания оставшихся на российском рынке освободилась примерно четверть рынка виски по цене 900 – 1200 руб. за бутылку. Индия, по их данным, производит 60% мирового объема виски.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в комментарии изданию отметил, что сейчас у ритейлеров есть запасы ввезенного по параллельному импорту виски при ранее крепком рубле, однако по мере ослабления рубля эти напитки будут дорожать. Поэтому у новых импортных марок виски может быть долгосрочный потенциал, но потребители плохо ориентируются в них и могут отказываться от покупки неизвестного бренда, предупредил он.

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули алкогольную продукцию. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничил поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) приостановили продажу продукции в России.

АКОРТ в августе 2022 г. обратился в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту. В середине сентября такое же предложение поступило и от Минпромторга. В перечне товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, были указаны, в частности, бренды Moet, Hennessy, Jack Daniel’s, Jim Beam и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных