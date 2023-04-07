Райффайзенбанк объявил о прекращении выдачи новых зарплатных карт в России

RBI рассматривает разные варианты развития своего российского бизнеса на фоне давления минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию из-за ее работы в стране. В частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. 24 марта Reuters узнало о требовании ЕЦБ к Райффайзенбанку уйти с российского рынка.