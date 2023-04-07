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Райффайзенбанк объявил о прекращении выдачи новых зарплатных карт в России

Ведомости

Райффайзенбанк после 10 апреля прекратит подключать новые зарплатные проекты для российских компаний и выдавать зарплатные карточки. Об этом представитель пресс-службы банка сообщил РБК. Банковские карты, на которые начисляется зарплата сейчас, продолжат работать до истечения своего срока действия.

Как следует из слов представителя банка, соответствующее решение связано с рыночной конъюнктурой и принято на основе предпочтений клиентов. Консалтинговая компания Frank RG оценивала долю зарплатных проектов Райффайзенбанка в России в 2% по состоянию на 2021 г. Банк занимал седьмое место по этому показателю.

В конце марта стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. 

В середине марта газета Der Standard со ссылкой на данные портала Falter писала, что RBI прорабатывает вариант обмена активами с российским Сбербанком. Схема предусматривает, что Сбербанк получит активы RBI в России, а австрийская группа — активы российского банка в Европе. Издание утверждало, что такой сценарий разрабатывают менеджеры Raiffeisen во главе с гендиректором группы Йоханном Штроблем.

RBI рассматривает разные варианты развития своего российского бизнеса на фоне давления минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию из-за ее работы в стране. В частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. 24 марта Reuters узнало о требовании ЕЦБ к Райффайзенбанку уйти с российского рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных