Райффайзенбанк объявил о прекращении выдачи новых зарплатных карт в России
Как следует из слов представителя банка, соответствующее решение связано с рыночной конъюнктурой и принято на основе предпочтений клиентов. Консалтинговая компания Frank RG оценивала долю зарплатных проектов Райффайзенбанка в России в 2% по состоянию на 2021 г. Банк занимал седьмое место по этому показателю.
В конце марта стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок.
В середине марта газета Der Standard со ссылкой на данные портала Falter писала, что RBI прорабатывает вариант обмена активами с российским Сбербанком. Схема предусматривает, что Сбербанк получит активы RBI в России, а австрийская группа — активы российского банка в Европе. Издание утверждало, что такой сценарий разрабатывают менеджеры Raiffeisen во главе с гендиректором группы Йоханном Штроблем.
RBI рассматривает разные варианты развития своего российского бизнеса на фоне давления минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию из-за ее работы в стране. В частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. 24 марта Reuters узнало о требовании ЕЦБ к Райффайзенбанку уйти с российского рынка.