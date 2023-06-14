«Фармасинтез» инвестирует 20 млрд рублей в производство в Калужской области

Согласно соглашениям, фармкомпания до 2026 г. запустит в индустриальном парке «Воротынск» комплекс по производству фармсубстанций, в том числе для выпуска онкологических препаратов. Мощность предприятия составит до 1000 т субстанций в год. Кроме того, «Фармасинтез» построит в области завод по производству готовых лекарственных средств.