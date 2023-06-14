«Фармасинтез» инвестирует 20 млрд рублей в производство в Калужской области
«Фармасинтез-Калуга» (входит в ГК «Фармасинтез») и Калужская область в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подписали три соглашения общей стоимостью более 20 млрд руб. об инвестициях в создание и развитие производства препаратов в регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе ГК (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Подписи под документами поставили губернатор Владислав Шапша и вице-президент по связям с государственными органами ГК «Фармасинтез» Олег Астафуров.
Согласно соглашениям, фармкомпания до 2026 г. запустит в индустриальном парке «Воротынск» комплекс по производству фармсубстанций, в том числе для выпуска онкологических препаратов. Мощность предприятия составит до 1000 т субстанций в год. Кроме того, «Фармасинтез» построит в области завод по производству готовых лекарственных средств.
ГК «Фармасинтез», основанная в 1997 г., является одним из крупнейших отечественных фармпроизводителей. Компания принадлежит Викраму Пуния. «Фармасинтез» выпускает противоопухолевые, гормональные, противовирусные и другие лекарственные препараты. Заводы компании находятся в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Санкт-Петербурге. По итогам 2022 г. консолидированная выручка ГК составила 43 млрд руб.