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«Фармасинтез» инвестирует 20 млрд рублей в производство в Калужской области

Ведомости

«Фармасинтез-Калуга» (входит в ГК «Фармасинтез») и Калужская область в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подписали три соглашения общей стоимостью более 20 млрд руб. об инвестициях в создание и развитие производства препаратов в регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе ГК (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Подписи под документами поставили губернатор Владислав Шапша и вице-президент по связям с государственными органами ГК «Фармасинтез» Олег Астафуров.

Согласно соглашениям, фармкомпания до 2026 г. запустит в индустриальном парке «Воротынск» комплекс по производству фармсубстанций, в том числе для выпуска онкологических препаратов. Мощность предприятия составит до 1000 т субстанций в год. Кроме того, «Фармасинтез» построит в области завод по производству готовых лекарственных средств.

ГК «Фармасинтез», основанная в 1997 г., является одним из крупнейших отечественных фармпроизводителей. Компания принадлежит Викраму Пуния. «Фармасинтез» выпускает противоопухолевые, гормональные, противовирусные и другие лекарственные препараты. Заводы компании находятся в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Санкт-Петербурге. По итогам 2022 г. консолидированная выручка ГК составила 43 млрд руб.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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