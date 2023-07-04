В Крыму сообщили об увеличении уровня бронирования отелей до 52% в июле
Уровень бронирования объектов размещения в Крыму достиг 52% в июле, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
«Средний уровень бронирования на июль 2023 г. составляет более 52% и продолжает расти», – приводит его слова «Интерфакс».
Чиновник отметил, что в этом сезоне туристы предпочитают бронировать номера за одну-две недели до заезда и оплачивать их уже после прибытия в отель. В министерстве при этом связали рост бронирований с увеличением числа автотуристов.
Волченко добавил, что власти призвали отели отнестись с пониманием к автотуристам, которые прибыли с опозданием из-за пробки перед Крымским мостом, обеспечив заезды без доплат и отмен бронирования.
Ранее в мае президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщал, что отели в Крыму на лето забронированы на 20–30% по сравнению с 30–40% в мае прошлого года, причем заполненность мини-гостиниц и хостелов снизилась на 20 п.п., до 30%. В 2022 г. турпоток из-за логистических проблем снизился на 25% по сравнению с 2021 г.
В конце июня РБК со ссылкой на данные TravelLine сообщал, что в мае и июне средняя стоимость проживания за сутки в отелях Крыма снизилась до значений 2019 г., составив 6466 руб. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что полуостров стал единственным регионом, снизившим цены на летний отдых по сравнению с прошлым годом. Средняя заполненность объектов размещения составляет сейчас около 40%, скидки на проживание доходят до 30–40%. Уманский при этом отметил, что уже в июле – августе спрос скорректируется, в том числе и из-за дефицита мест в отелях Краснодарского края.