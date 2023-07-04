В Крыму сообщили об увеличении уровня бронирования отелей до 52% в июле

В конце июня РБК со ссылкой на данные TravelLine сообщал, что в мае и июне средняя стоимость проживания за сутки в отелях Крыма снизилась до значений 2019 г., составив 6466 руб. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что полуостров стал единственным регионом, снизившим цены на летний отдых по сравнению с прошлым годом. Средняя заполненность объектов размещения составляет сейчас около 40%, скидки на проживание доходят до 30–40%. Уманский при этом отметил, что уже в июле – августе спрос скорректируется, в том числе и из-за дефицита мест в отелях Краснодарского края.