Глава ВТБ: бизнесмены должны отказаться от «идеи выхода из-под санкций»

Костин отметил, что покинувшим Россию бизнесменам приходится нелегко, так как у них нет возможности использовать часть своих активов. По его мнению, оставшимся в стране будет значительно проще справиться с последствиями санкций. Большинство предпринимателей сейчас ищут возможности и перестраивают бизнес под новые геополитические реалии, добавил глава ВТБ.