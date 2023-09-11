Глава ВТБ: бизнесмены должны отказаться от «идеи выхода из-под санкций»
«Первый шок пережили. Я только всех уговариваю – бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь», – призвал банкир.
Костин отметил, что покинувшим Россию бизнесменам приходится нелегко, так как у них нет возможности использовать часть своих активов. По его мнению, оставшимся в стране будет значительно проще справиться с последствиями санкций. Большинство предпринимателей сейчас ищут возможности и перестраивают бизнес под новые геополитические реалии, добавил глава ВТБ.
По словам банкира, российские бизнесмены находятся в рабочем настроении, но некоторые негативные тенденции вызывают у них тревогу. Костин считает, что это связано с широким трактованием ряда российских законов силовыми структурами. Он призвал «эти озабоченности снять».
Костин также подчеркнул, что бизнес является активной частью общества и именно от предпринимателей зависит, как экономика страны справится с новыми вызовами. Он добавил, что, несмотря на санкции, у бизнеса сейчас есть колоссальные возможности.