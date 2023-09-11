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Бизнес

Глава ВТБ: бизнесмены должны отказаться от «идеи выхода из-под санкций»

Ведомости

Предпринимателям необходимо отказаться от идеи выхода из-под санкций. Бизнес нужно мобилизовать на выполнение задач, которые стоят перед Россией. Таким мнением поделился с РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Первый шок пережили. Я только всех уговариваю – бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь», – призвал банкир.

Костин отметил, что покинувшим Россию бизнесменам приходится нелегко, так как у них нет возможности использовать часть своих активов. По его мнению, оставшимся в стране будет значительно проще справиться с последствиями санкций. Большинство предпринимателей сейчас ищут возможности и перестраивают бизнес под новые геополитические реалии, добавил глава ВТБ.

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По словам банкира, российские бизнесмены находятся в рабочем настроении, но некоторые негативные тенденции вызывают у них тревогу. Костин считает, что это связано с широким трактованием ряда российских законов силовыми структурами. Он призвал «эти озабоченности снять».

Костин также подчеркнул, что бизнес является активной частью общества и именно от предпринимателей зависит, как экономика страны справится с новыми вызовами. Он добавил, что, несмотря на санкции, у бизнеса сейчас есть колоссальные возможности.

Ранее глава ВТБ призвал ввести ограничение на рублевые переводы за границу, чтобы поддержать отечественную валюту. Он предложил ввести лимит на переводы в размере 100 млн руб. в месяц. По мнению банкира, Банку России стоит рассмотреть этот вариант «наряду с другими опциями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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