Хуснуллин: финансовый эффект от трассы М-12 составит 1,8 трлн рублей за 20 лет

Хуснуллин также рассказал, что, несмотря на открытие движения по участку от Москвы до Арзамаса, работы на других участках магистрали не прекращались ни на минуту. Так, на самом длинном мосту в составе М-12 (через Волгу, протяженностью порядка 3,4 км) уже ведутся работы по укладке асфальтового покрытия.