Газета
Бизнес

Хуснуллин: финансовый эффект от трассы М-12 составит 1,8 трлн рублей за 20 лет

Ведомости

Кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 «Восток» составит 1,8 трлн руб. за 20 лет, что в разы окупит вложения, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если посчитать эффект всей трассы М-12 <...> то кумулятивный эффект за 20 лет будет 1,8 трлн, она <...> в разы окупит свои вложения», – приводит его слова «Интерфакс».

За время строительства будет выплачено 335 млрд руб. налогов, а новая трасса создаст около 80 000 рабочих мест, добавил вице-премьер.

Ранее по теме: Как Путин открывал новый участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса

Хуснуллин также рассказал, что, несмотря на открытие движения по участку от Москвы до Арзамаса, работы на других участках магистрали не прекращались ни на минуту. Так, на самом длинном мосту в составе М-12 (через Волгу, протяженностью порядка 3,4 км) уже ведутся работы по укладке асфальтового покрытия.

«В октябре планируем завершить укладку асфальтобетона и подготовить объект для автомобилистов», – добавил Хуснуллин.

8 сентября президент России Владимир Путин запустил движение на четвертом участке М-12, продлившем маршрут новой автомагистрали от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Действующая часть М-12 теперь соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Ее общая протяженность – 415,58 км. Стоимость проезда по трассе от столицы до Арзамаса для легковых автомобилей составит около 2800 руб., для грузовиков – около 6000 руб., сообщил 8 сентября заместитель председателя правления ГК «Автодор» Константин Макиев. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в свою очередь, что по участку магистрали М-12 в столице ежедневно будут проезжать около 40 000–50 000 машин и порядка 20 000 пассажиров городского общественного транспорта.

До конца 2024 г. М-12 должна связать столицу с Казанью и Екатеринбургом, почти вдвое сократив время в пути между этими городами, а в перспективе – дойти до Владивостока.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных