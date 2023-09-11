Хуснуллин: финансовый эффект от трассы М-12 составит 1,8 трлн рублей за 20 лет
Кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 «Восток» составит 1,8 трлн руб. за 20 лет, что в разы окупит вложения, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».
«Если посчитать эффект всей трассы М-12 <...> то кумулятивный эффект за 20 лет будет 1,8 трлн, она <...> в разы окупит свои вложения», – приводит его слова «Интерфакс».
За время строительства будет выплачено 335 млрд руб. налогов, а новая трасса создаст около 80 000 рабочих мест, добавил вице-премьер.
Хуснуллин также рассказал, что, несмотря на открытие движения по участку от Москвы до Арзамаса, работы на других участках магистрали не прекращались ни на минуту. Так, на самом длинном мосту в составе М-12 (через Волгу, протяженностью порядка 3,4 км) уже ведутся работы по укладке асфальтового покрытия.
«В октябре планируем завершить укладку асфальтобетона и подготовить объект для автомобилистов», – добавил Хуснуллин.
8 сентября президент России Владимир Путин запустил движение на четвертом участке М-12, продлившем маршрут новой автомагистрали от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.
Действующая часть М-12 теперь соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Ее общая протяженность – 415,58 км. Стоимость проезда по трассе от столицы до Арзамаса для легковых автомобилей составит около 2800 руб., для грузовиков – около 6000 руб., сообщил 8 сентября заместитель председателя правления ГК «Автодор» Константин Макиев. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в свою очередь, что по участку магистрали М-12 в столице ежедневно будут проезжать около 40 000–50 000 машин и порядка 20 000 пассажиров городского общественного транспорта.
До конца 2024 г. М-12 должна связать столицу с Казанью и Екатеринбургом, почти вдвое сократив время в пути между этими городами, а в перспективе – дойти до Владивостока.