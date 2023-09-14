ФАС возбудила дело в отношении производителя Estel

Компания утверждает, что с 2017 г. Kapous и Estel параллельно продвигали на рынке линейки продукции под названием Blond bar. Однако в 2021 г. «Юникосметик» зарегистрировала товарный знак «Blond bar couture», после чего потребовала от «ИФБ» отказаться от названия линейки Kapous.