ФАС возбудила дело в отношении производителя Estel
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольного дела в отношении «Юникосметик», которая производит косметику для волос под брендом Estel. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Поводом стало обращение «ИФБ» (реализует продукцию для волос под брендом Kapous), которое обвинило «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства.
Компания утверждает, что с 2017 г. Kapous и Estel параллельно продвигали на рынке линейки продукции под названием Blond bar. Однако в 2021 г. «Юникосметик» зарегистрировала товарный знак «Blond bar couture», после чего потребовала от «ИФБ» отказаться от названия линейки Kapous.
В ФАС заявили, что для рассмотрения дела в отношении Estel будет создана комиссия, которая проверит деятельность «Юникосметик» на нарушение закона о защите конкуренции.
В начале сентября ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию «Эвалар» на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. В этом году компания уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение. В январе ФАС оштрафовала «Эвалар» на 300 000 руб. за рекламу лекарства «Гинкоум».