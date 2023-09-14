Газета
Бизнес

ФАС возбудила дело в отношении производителя Estel

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольного дела в отношении «Юникосметик», которая производит косметику для волос под брендом Estel. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. 

Поводом стало обращение «ИФБ» (реализует продукцию для волос под брендом Kapous), которое обвинило «Юникосметик» в недобросовестной конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства. 

Компания утверждает, что с 2017 г. Kapous и Estel параллельно продвигали на рынке линейки продукции под названием Blond bar. Однако в 2021 г. «Юникосметик» зарегистрировала товарный знак «Blond bar couture», после чего потребовала от «ИФБ» отказаться от названия линейки Kapous. 

В ФАС заявили, что для рассмотрения дела в отношении Estel будет создана комиссия, которая проверит деятельность «Юникосметик» на нарушение закона о защите конкуренции. 

В начале сентября ФАС оштрафовала фармацевтическую компанию «Эвалар» на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства. В этом году компания уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение. В январе ФАС оштрафовала «Эвалар» на 300 000 руб. за рекламу лекарства «Гинкоум».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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