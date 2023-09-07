ФАС оштрафовала «Эвалар» за нарушение рекламного законодательства
Фармацевтическая компания «Эвалар» была оштрафована на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
«Рекламодатель сообщал о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен ввиду натурального состава», – пояснили в службе.
Уточняется, что сумма штрафа была увеличена из-за того, что в этом году «Эвалар» уже привлекалась ответственности за аналогичное нарушение.
18 мая ФАС возбудила дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». Согласно законодательству, реклама препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также запрещаются утверждения о безопасности лекарства из-за его естественного происхождения.
В январе ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу лекарства «Гинкоум». В рекламе препарата, как сообщали в ведомстве, также гарантировались положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, что не допускается законом. ФАС наложила на «Эвалар» штраф в размере 300 000 руб.