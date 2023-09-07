ФАС оштрафовала «Эвалар» за нарушение рекламного законодательства

В январе ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу лекарства «Гинкоум». В рекламе препарата, как сообщали в ведомстве, также гарантировались положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, что не допускается законом. ФАС наложила на «Эвалар» штраф в размере 300 000 руб.