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Общество

ФАС оштрафовала «Эвалар» за нарушение рекламного законодательства

Ведомости

Фармацевтическая компания «Эвалар» была оштрафована на 350 000 руб. за нарушение рекламного законодательства, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

«Рекламодатель сообщал о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов. Также в рекламе утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен ввиду натурального состава», – пояснили в службе.

Уточняется, что сумма штрафа была увеличена из-за того, что в этом году «Эвалар» уже привлекалась ответственности за аналогичное нарушение.

18 мая ФАС возбудила дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». Согласно законодательству, реклама препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также запрещаются утверждения о безопасности лекарства из-за его естественного происхождения.

В январе ФАС оштрафовала «Эвалар» за рекламу лекарства «Гинкоум». В рекламе препарата, как сообщали в ведомстве, также гарантировались положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, что не допускается законом. ФАС наложила на «Эвалар» штраф в размере 300 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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