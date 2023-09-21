Бывшего зампреда правления «Новатэка» приговорили к более чем семи годам в США

Летом 2019 г. Джетвей получил российское гражданство. Как рассказывали «Ведомостям» в «Новатэке», это было его «давним желанием и личной инициативой». Джетвей родился в США в 1957 г. Окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухучета и аспирантуру в Pace University в Нью-Йорке. Работал в независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе. Согласно официальной биографии, в Россию переехал в 1995 г.