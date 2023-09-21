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Бизнес

Бывшего зампреда правления «Новатэка» приговорили к более чем семи годам в США

Ведомости

Суд в США приговорил бывшего заместителя председателя «Новатэка» Марка Джетвея к более чем семи годам тюрьмы за сокрытие доходов и подачу ложных документов, сообщили в минюсте.

Экс-зампреду также нужно отбыть наказание в три года условно и выплатить штрафы в $350 000 и около $4,02 млн. Джетвея признали виновным в даче ложных сведений в налоговое управление (IRS) США, умышленном отказе от подачи налоговых деклараций, а также непредоставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах.

По версии следствия, Джетвей в период 2005-2015 гг. скрывал свое владение и контроль над офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги «с доходов в миллионы долларов».

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Джетвей был членом совета директоров «Новатэка» и работал главным финансовым директором компании с 2003 по 2014 гг. В августе 2007 г. был избран членом правления, а с 2010 г. занимал должность зампредседателя правления российской компании.

Летом 2019 г. Джетвей получил российское гражданство. Как рассказывали «Ведомостям» в «Новатэке», это было его «давним желанием и личной инициативой». Джетвей родился в США в 1957 г. Окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухучета и аспирантуру в Pace University в Нью-Йорке. Работал в независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе. Согласно официальной биографии, в Россию переехал в 1995 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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