Бывшего зампреда правления «Новатэка» приговорили к более чем семи годам в США
Суд в США приговорил бывшего заместителя председателя «Новатэка» Марка Джетвея к более чем семи годам тюрьмы за сокрытие доходов и подачу ложных документов, сообщили в минюсте.
Экс-зампреду также нужно отбыть наказание в три года условно и выплатить штрафы в $350 000 и около $4,02 млн. Джетвея признали виновным в даче ложных сведений в налоговое управление (IRS) США, умышленном отказе от подачи налоговых деклараций, а также непредоставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах.
По версии следствия, Джетвей в период 2005-2015 гг. скрывал свое владение и контроль над офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги «с доходов в миллионы долларов».
Джетвей был членом совета директоров «Новатэка» и работал главным финансовым директором компании с 2003 по 2014 гг. В августе 2007 г. был избран членом правления, а с 2010 г. занимал должность зампредседателя правления российской компании.
Летом 2019 г. Джетвей получил российское гражданство. Как рассказывали «Ведомостям» в «Новатэке», это было его «давним желанием и личной инициативой». Джетвей родился в США в 1957 г. Окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухучета и аспирантуру в Pace University в Нью-Йорке. Работал в независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе. Согласно официальной биографии, в Россию переехал в 1995 г.