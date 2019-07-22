Зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей получил гражданство России
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финансовому директору, заместителю председателя правления компании «Новатэк» Марку Джетвею, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Джетвей родился в США в 1957 г., он окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухучета и аспирантуру в Pace University в Нью-Йорке. Работал в независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе. Согласно официальной биографии, в Россию переехал в 1995 г., получив назначение партнером PwC Global Energy. После этого руководил отделом PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭКа и горнодобывающей отрасли. В качестве партнера работал с компаниями энергетического и горнодобывающего сектора, выполняя руководство проектами и выступая в качестве эксперта в области финансов и операционной деятельности.
С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и работал главным финансовым директором компании. В августе 2007 г. был избран членом правления, с июля 2010 г. занимает должность заместителя председателя правления «Новатэка».