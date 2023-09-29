«Уралкалий» провел платеж по PXF из заблокированных санкциями активов

«Уралкалий» планировал провести платеж по PXF в 2022 г. через агента Credit Agricole. «Уралкалию» не удалось этого сделать, так как ее совладелец Дмитрий Мазепин попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. После этого Мазепин передал контроль над группой «Уралхим» («Уралкалий» – ее дочерняя структура) председателю совета директоров Дмитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву. «Уралкалий» заявлял, что после этого кредитный агент не мог отказывать в проведении платежа, поскольку бывший совладелец больше не имел отношения к компании, сообщал ранее «Интерфакс».