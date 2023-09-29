«Уралкалий» провел платеж по PXF из заблокированных санкциями активов
Компания-производитель удобрений «Уралкалий» провела платеж по синдицированному долгу (PXF). Для этого корпорация использовала заблокированные на залоговых счетах средства в размере более 9,3 млрд руб. Это следует из отчета компании по МФСО за первое полугодие 2023 г., опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Согласно отчету за первое полугодие, соглашение о разрешении на списание заблокированных денег в счет долга компания заключила с агентом Credit Agricole Corporate & Investment Bank 19 июня 2023 г. Для этого банк получил специальное разрешение от французского Центробанка.
«Уралкалий» планировал провести платеж по PXF в 2022 г. через агента Credit Agricole. «Уралкалию» не удалось этого сделать, так как ее совладелец Дмитрий Мазепин попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. После этого Мазепин передал контроль над группой «Уралхим» («Уралкалий» – ее дочерняя структура) председателю совета директоров Дмитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву. «Уралкалий» заявлял, что после этого кредитный агент не мог отказывать в проведении платежа, поскольку бывший совладелец больше не имел отношения к компании, сообщал ранее «Интерфакс».
В июле компания «Уралхим» сообщила, что планирует отправить около 300 000 т удобрений в африканские страны в качестве гуманитарной помощи. Коняев отметил на саммите Россия – Африка, что Евросоюз просто так не отдает удобрения даже в рамках благотворительных поставок, поэтому корпорация ведет работу по гуманитарным поставкам в Африку через ООН.