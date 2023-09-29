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Бизнес

«Уралкалий» провел платеж по PXF из заблокированных санкциями активов

Ведомости

Компания-производитель удобрений «Уралкалий» провела  платеж по синдицированному долгу (PXF). Для этого корпорация использовала заблокированные на залоговых счетах средства в размере более 9,3 млрд руб. Это следует из отчета компании по МФСО за первое полугодие 2023 г., опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно отчету за первое полугодие, соглашение о разрешении на списание заблокированных денег в счет долга компания заключила с агентом Credit Agricole Corporate & Investment Bank 19 июня 2023 г. Для этого банк получил специальное разрешение от французского Центробанка.

«Уралкалий» планировал провести платеж по PXF в 2022 г. через агента Credit Agricole. «Уралкалию» не удалось этого сделать, так как ее совладелец Дмитрий Мазепин попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. После этого Мазепин передал контроль над группой «Уралхим» («Уралкалий» – ее дочерняя структура) председателю совета директоров Дмитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву. «Уралкалий» заявлял, что после этого кредитный агент не мог отказывать в проведении платежа, поскольку бывший совладелец больше не имел отношения к компании, сообщал ранее «Интерфакс».

Ранее по теме: «Уралхим» заявил о планах поставить в Африку 300 000 тонн удобрений

В июле компания «Уралхим» сообщила, что планирует отправить около 300 000 т удобрений в африканские страны в качестве гуманитарной помощи. Коняев отметил на саммите Россия – Африка, что Евросоюз просто так не отдает удобрения даже в рамках благотворительных поставок, поэтому корпорация ведет работу по гуманитарным поставкам в Африку через ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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