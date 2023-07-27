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Экономика

«Уралхим» заявил о планах поставить в Африку 300 000 тонн удобрений

Ведомости

«Уралхим» планирует поставить в страны Африки почти 300 000 тонн удобрений. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Коняев в рамках саммита «Россия – Африка».

«Мы приняли решение, что почти 300 000 тонн удобрений, которые были заморожены Евросоюзом в их портах, мы поставим в страны Африки. Мы уже отгрузили три партии, последняя партия не так давно пришла в Кению. Следующие две отгрузки будут в Зимбабве и Нигерию», – уточнил он (цитата по ТАСС).

По словам Коняева, Евросоюз просто так не отдает удобрения даже в рамках благотворительных поставок, поэтому компания ведет работу по «гуманитарным поставкам в Африку» через ООН.

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В апреле в компании сообщали, что группа «Уралхим-Уралкалий» отправила на безвозмездной основе из Риги гуманитарную партию удобрений объемом 34 000 т в Кению. Удобрения будут поставлены на безвозмездной основе. В марте компания из Европы поставила Малави 20 000 т продукции.

В конце октября 2022 г. МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам. Тогда эту возможность обговаривали в рамках второй части зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле.

В ноябре Коняев сообщил, что группа «Уралхим-Уралкалий» смогла договориться о вывозе гуманитарной помощи из трех европейских стран – Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2022 г. «Уралхим» экспортировал в Африку 258 000 т, «Уралкалий» (принадлежит «Уралхиму») – 58 000 т, ТоАЗ (также принадлежит «Уралхиму») – 55 000 т, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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