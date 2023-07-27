«Уралхим» заявил о планах поставить в Африку 300 000 тонн удобрений

«Мы приняли решение, что почти 300 000 тонн удобрений, которые были заморожены Евросоюзом в их портах, мы поставим в страны Африки. Мы уже отгрузили три партии, последняя партия не так давно пришла в Кению. Следующие две отгрузки будут в Зимбабве и Нигерию», – уточнил он (цитата по ТАСС).