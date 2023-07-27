«Уралхим» заявил о планах поставить в Африку 300 000 тонн удобрений
«Уралхим» планирует поставить в страны Африки почти 300 000 тонн удобрений. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Коняев в рамках саммита «Россия – Африка».
«Мы приняли решение, что почти 300 000 тонн удобрений, которые были заморожены Евросоюзом в их портах, мы поставим в страны Африки. Мы уже отгрузили три партии, последняя партия не так давно пришла в Кению. Следующие две отгрузки будут в Зимбабве и Нигерию», – уточнил он (цитата по ТАСС).
По словам Коняева, Евросоюз просто так не отдает удобрения даже в рамках благотворительных поставок, поэтому компания ведет работу по «гуманитарным поставкам в Африку» через ООН.
В апреле в компании сообщали, что группа «Уралхим-Уралкалий» отправила на безвозмездной основе из Риги гуманитарную партию удобрений объемом 34 000 т в Кению. Удобрения будут поставлены на безвозмездной основе. В марте компания из Европы поставила Малави 20 000 т продукции.
В конце октября 2022 г. МИД РФ заявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. По данным министерства, компаниям была недоступна безвозмездная передача около 300 000 т продукции беднейшим странам. Тогда эту возможность обговаривали в рамках второй части зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле.
В ноябре Коняев сообщил, что группа «Уралхим-Уралкалий» смогла договориться о вывозе гуманитарной помощи из трех европейских стран – Нидерландов, Бельгии и Эстонии.