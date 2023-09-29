Работодателей могут обязать предоставлять трудовым мигрантам жилье
Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесут в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий работодателей обеспечить трудовых мигрантов жильем, пишут «Известия».
Речь идет об обеспечении трудовых мигрантов жильем на время действия трудового договора. Предполагается, что за счет бизнеса будут созданы специальные общежития или дома, а также сняты квартиры. Это необходимо в том числе для того, чтобы у сотрудников была временная регистрация.
«Сейчас нередко трудовых мигрантов десятками заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики, не регистрируют и не контролируют. Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно», – считает один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы Сергей Колунов. По его словам, в период с января по июль 2023 г. количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 32%.
Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, сейчас в обществе сложилась ситуация, при которой работодатели привлекают иностранную рабочую силу из-за ее низкой стоимости, а «ответственность за опасное поведение мигрантов в обществе несут обычные граждане».
За нарушение новых правил работодатели могут быть оштрафованы до 500 000 руб. Альтернативой штрафу может стать приостановка деятельности компании на срок до 90 суток. По словам Колунова, работодатель сможет самостоятельно принимать решение о том, как платить за жилье: за свой счет или вычитать определенную сумму из зарплаты сотрудника.
Президент России Владимир Путин неоднократно призывал исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики, чтобы не создавать риски в сфере безопасности, социальной и трудовой отрасли. В частности, 12 сентября, выступая на пленарной сессии ВЭФа, глава государства призвал думать об интересах россиян и исключать раздражители со стороны миграционного притока, отметив при этом важность сохранения притока мигрантов.