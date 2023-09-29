Работодателей могут обязать предоставлять трудовым мигрантам жилье

«Сейчас нередко трудовых мигрантов десятками заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики, не регистрируют и не контролируют. Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно», – считает один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы Сергей Колунов. По его словам, в период с января по июль 2023 г. количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 32%.