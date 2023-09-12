Путин заявил о приоритете интересов россиян над интересами мигрантов

6 сентября министр экономического развития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов заявил, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны. По его мнению, одной из мер, которые могут решить эту проблему, является привлечение мигрантов в экономику. По его словам, России необходимо более активно работать с этим вопросом, так как рядом Центральная Азия, где «много рабочих рук».