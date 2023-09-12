Газета
Политика

Путин заявил о приоритете интересов россиян над интересами мигрантов

Ведомости

Необходимо думать об интересах россиян и исключать раздражители со стороны миграционного притока, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.

«Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — отметил Путин

Приток мигрантов в Россию необходим, добавил президент, но нужно выбирать тех, кто нужен для развития экономики страны.

Комментируя высказывание модератора сессии Ильи Доронова о том, что в некоторых странах образуются районы мигрантов, в которые даже полиция не может попасть, глава государства подчеркнул, что такой развитии ситуации нельзя допустить в России. «Это очень чувствительный момент в российском государстве», – считает Путин.

Ранее по теме: Часть трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления рубля

В России на рынке труда 3,7% мигрантов от общего числа работающих («что-то около 12 млн»), рассказал президент, что «не так уж и много». «Поэтому это вопрос очень чувствительный, связанный с экономикой, с социальной сферой и с моральным состоянием общества», – уточнил Путин.

6 сентября министр экономического развития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов заявил, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны. По его мнению, одной из мер, которые могут решить эту проблему, является привлечение мигрантов в экономику. По его словам, России необходимо более активно работать с этим вопросом, так как рядом Центральная Азия, где «много рабочих рук».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных