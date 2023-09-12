Путин заявил о приоритете интересов россиян над интересами мигрантов
Необходимо думать об интересах россиян и исключать раздражители со стороны миграционного притока, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
«Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации», — отметил Путин
Приток мигрантов в Россию необходим, добавил президент, но нужно выбирать тех, кто нужен для развития экономики страны.
Комментируя высказывание модератора сессии Ильи Доронова о том, что в некоторых странах образуются районы мигрантов, в которые даже полиция не может попасть, глава государства подчеркнул, что такой развитии ситуации нельзя допустить в России. «Это очень чувствительный момент в российском государстве», – считает Путин.
В России на рынке труда 3,7% мигрантов от общего числа работающих («что-то около 12 млн»), рассказал президент, что «не так уж и много». «Поэтому это вопрос очень чувствительный, связанный с экономикой, с социальной сферой и с моральным состоянием общества», – уточнил Путин.
6 сентября министр экономического развития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов заявил, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны. По его мнению, одной из мер, которые могут решить эту проблему, является привлечение мигрантов в экономику. По его словам, России необходимо более активно работать с этим вопросом, так как рядом Центральная Азия, где «много рабочих рук».