«Металлоинвест» второй раз за год повысит зарплаты сотрудникам
«Металлоинвест» повысит на 8% зарплату сотрудникам рабочих специальностей с 1 октября 2023 г., с 1 ноября – линейным руководителям и представителям управленческого звена своих предприятий, сообщила пресс-служба компании.
«В 2023 г. планировалось провести повышение [зарплат] суммарно на 10%, но по итогам работы компании в первом полугодии и учитывая факторы инфляции было решено увеличить размер повышения до 14%», – отметил генеральный директор Назим Эфендиев.
В «Металлоинвесте» уточнили, что первое повышение зарплат в размере 6% провели в июне. К этому показателю прибавили планируемую индексацию в 8%, поэтому суммарное повышение доходов сотрудников составило 14%.
100% акций «Металлоинвеста» находятся под контролем холдинга USM. Его ключевой акционер – Алишер Усманов. В сентябре «Металлоинвест» объявил о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 0,1002 руб. на обыкновенную акцию. Датой на право получения дивидендов акционерами установили 18 сентября.