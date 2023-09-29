«Металлоинвест» второй раз за год повысит зарплаты сотрудникам

100% акций «Металлоинвеста» находятся под контролем холдинга USM. Его ключевой акционер – Алишер Усманов. В сентябре «Металлоинвест» объявил о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г. в размере 0,1002 руб. на обыкновенную акцию. Датой на право получения дивидендов акционерами установили 18 сентября.