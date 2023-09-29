«Росатом» и «Мосгортранс» подписали контракт на поставку батарей с гигафабрики

Согласно контракту, «Росатом» обеспечит поставку тяговых аккумуляторных батарей для более чем 5000 электробусов Москвы. Это крупнейший в Европе контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для городского электротранспорта, утверждают в компании. Кроме того, современными батареями с нового производства планируется оснастить 150 000 электромобилей «Москвич». В рамках контракта также предусмотрена разработка электробатарей для речного транспорта, трамвайных вагонов и средств индивидуальной мобильности.