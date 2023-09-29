«Росатом» и «Мосгортранс» подписали контракт на поставку батарей с гигафабрики
Компания – интегратор «Росатома» в области систем накопления электроэнергии ООО «Рэнера» и «Мосгортранс» заключили контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, сообщили в компании.
В рамках контракта «Мосгортранс» гарантированно приобретает более 155 000 тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. «Росатом» же берет на себя обязательства создать в Москве производство накопителей энергии и выполнить поставки произведенной там продукции в соответствии с законтрактованным объемом.
Старт строительству нового завода дали мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель гендиректора «Росатома» Александр Локшин.
Предприятие обеспечит новыми рабочими местами 870 человек.
Согласно контракту, «Росатом» обеспечит поставку тяговых аккумуляторных батарей для более чем 5000 электробусов Москвы. Это крупнейший в Европе контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для городского электротранспорта, утверждают в компании. Кроме того, современными батареями с нового производства планируется оснастить 150 000 электромобилей «Москвич». В рамках контракта также предусмотрена разработка электробатарей для речного транспорта, трамвайных вагонов и средств индивидуальной мобильности.
О планах строительства второй «гигафабрики» «Росатома» в Новой Москве «Ведомости» писали 15 августа по итогам встречи гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева с президентом России Владимиром Путиным. Представитель «Росатома» тогда уточнял, что соглашение с Москвой будет подписано «в ближайшее время».