В «Аэрофлоте» заявили о достаточном числе самолетов для международных рейсов
У «Аэрофлота» достаточно самолетов для выполнения международных перелетов в полном объеме, сообщил представитель компании.
«Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
Таким образом представитель «Аэрофлота» прокомментировал сообщения о том, что Росавиация обратилась к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять рейсы за границу на самолетах «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Для полетов в Белоруссию и Турцию сделали исключения. Рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации.
Решение принято из-за риска ареста лайнеров «дочек» ГТЛК за рубежом, сообщил источник «Ведомостей» в отрасли. Авиакомпании продолжают совершать рейсы по контрактам с GTLK Europe, которая сейчас проходит процедуру ликвидации.
По словам представителя ГТЛК, контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля. Компания находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и ЕС с 2022 г. – после начала спецоперации на Украине. С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда.