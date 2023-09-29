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Бизнес

В «Аэрофлоте» заявили о достаточном числе самолетов для международных рейсов

Ведомости

У «Аэрофлота» достаточно самолетов для выполнения международных перелетов в полном объеме, сообщил представитель компании.

«Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Таким образом представитель «Аэрофлота» прокомментировал сообщения о том, что Росавиация обратилась к авиакомпаниям с рекомендацией не выполнять рейсы за границу на самолетах «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК). Для полетов в Белоруссию и Турцию сделали исключения. Рекомендация действует с 29 сентября и «до особого решения» Росавиации.

Ранее по теме: СМИ: Росавиация призвала не летать на некоторых лайнерах за рубеж

Решение принято из-за риска ареста лайнеров «дочек» ГТЛК за рубежом, сообщил источник «Ведомостей» в отрасли. Авиакомпании продолжают совершать рейсы по контрактам с GTLK Europe, которая сейчас проходит процедуру ликвидации.

По словам представителя ГТЛК, контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля. Компания находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и ЕС с 2022 г. – после начала спецоперации на Украине. С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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