В «Аэрофлоте» заявили о достаточном числе самолетов для международных рейсов

По словам представителя ГТЛК, контрагенты уведомлены о рисках пользования флотом вне российского юридического поля. Компания находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и ЕС с 2022 г. – после начала спецоперации на Украине. С 31 мая 2023 г. ирландские GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда.