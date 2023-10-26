Coca-Cola уступила лидерство по доле продаж «Доброму»

Оригинальная Coca-Cola в рейтинг по доле продаж не попала вообще. Еще в марте этого года сервис «Продажи.рф» представил данные, согласно которым Coca-Cola оставалась в числе лидеров по продажам среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице. Тогда она также занимала второе место после бренда «Добрый». По данным сервиса, в январе – феврале доля Coca-Cola в продажах сократилась до 14,1% с 47,8% в январе – феврале 2022 г.