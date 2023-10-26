Coca-Cola уступила лидерство по доле продаж «Доброму»
Бренд «Добрый» занял в рейтинге по доле продаж второе место. По итогам первых восьми месяцев 2023 г. на его долю пришлось 1,2% всех продаж на российском рынке FMCG в стоимостном выражении. Первое место в рейтинге заняла табачная продукция бренда Winston (2,2%).
Оригинальная Coca-Cola в рейтинг по доле продаж не попала вообще. Еще в марте этого года сервис «Продажи.рф» представил данные, согласно которым Coca-Cola оставалась в числе лидеров по продажам среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице. Тогда она также занимала второе место после бренда «Добрый». По данным сервиса, в январе – феврале доля Coca-Cola в продажах сократилась до 14,1% с 47,8% в январе – феврале 2022 г.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно.
В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов – соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле 2022 г. сменил название на Multon Partners. В августе того же года стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола».