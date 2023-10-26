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Бизнес

Coca-Cola уступила лидерство по доле продаж «Доброму»

Ведомости

Бренд напитков «Добрый», который разливается на бывших предприятиях Coca-Cola, обогнал оригинальный бренд по доле продаж в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ о продажах товаров повседневного спроса (FMCG).

Бренд «Добрый» занял в рейтинге по доле продаж второе место. По итогам первых восьми месяцев 2023 г. на его долю пришлось 1,2% всех продаж на российском рынке FMCG в стоимостном выражении. Первое место в рейтинге заняла табачная продукция бренда Winston (2,2%).

Оригинальная Coca-Cola в рейтинг по доле продаж не попала вообще. Еще в марте этого года сервис «Продажи.рф» представил данные, согласно которым Coca-Cola оставалась в числе лидеров по продажам среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице. Тогда она также занимала второе место после бренда «Добрый». По данным сервиса, в январе – феврале доля Coca-Cola в продажах сократилась до 14,1% с 47,8% в январе – феврале 2022 г.

После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. 

В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов – соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле 2022 г. сменил название на Multon Partners. В августе того же года стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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