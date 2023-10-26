Апелляция в Польше утвердила отмену штрафа «Газпрому» за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» состоит из двух веток мощностью 55 млрд куб. м газа в год и пролегает через Балтийское море до Германии. В 2012 г. также был запущен «Северный поток – 1». В сентябре 2022 г. газопроводы были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.