Апелляция в Польше утвердила отмену штрафа «Газпрому» за «Северный поток – 2»
Апелляционную жалобу ранее подал председатель Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) Томаш Хростной. Газета отмечает, что после отклонения апелляции требование регулятора, чтобы «Газпром» и другие компании, строившие газопровод, заплатили штраф, не имеет юридической силы.
В ноябре 2022 г. польский суд отменил штрафы для «Газпрома» и еще пяти компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока – 2».
Расследование в отношении компаний UOKiK инициировало в 2018 г. По его итогам регулятор предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. По версии управления, «Газпром» без предварительного согласия UOKiK заключил сделку с остальными компаниями, которая могла привести к ограничению конкуренции.
В 2020 г. регулятор наложил общий штраф на пять европейских компаний – структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper – в размере 385 млн злотых (около $90,7 млн по текущему курсу), а на «Газпром» – в размере 29 млрд злотых (около $6,8 млрд). За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле того же года получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро. Российская компания оспорила эти решения в судебном порядке.
«Северный поток – 2» состоит из двух веток мощностью 55 млрд куб. м газа в год и пролегает через Балтийское море до Германии. В 2012 г. также был запущен «Северный поток – 1». В сентябре 2022 г. газопроводы были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.