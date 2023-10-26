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Бизнес

Апелляция в Польше утвердила отмену штрафа «Газпрому» за «Северный поток – 2»

Ведомости

Апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отмене штрафов для компаний, участвовавших в строительстве «Северного потока – 2», включая «Газпром». Об этом сообщает газета Puls Biznesu.

Апелляционную жалобу ранее подал председатель Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) Томаш Хростной. Газета отмечает, что после отклонения апелляции требование регулятора, чтобы «Газпром» и другие компании, строившие газопровод, заплатили штраф, не имеет юридической силы.

В ноябре 2022 г. польский суд отменил штрафы для «Газпрома» и еще пяти компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока – 2».

Расследование в отношении компаний UOKiK инициировало в 2018 г. По его итогам регулятор предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши. По версии управления, «Газпром» без предварительного согласия UOKiK заключил сделку с остальными компаниями, которая могла привести к ограничению конкуренции.

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В 2020 г. регулятор наложил общий штраф на пять европейских компаний – структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper – в размере 385 млн злотых (около $90,7 млн по текущему курсу), а на «Газпром» – в размере 29 млрд злотых (около $6,8 млрд). За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле того же года получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро. Российская компания оспорила эти решения в судебном порядке.

«Северный поток – 2» состоит из двух веток мощностью 55 млрд куб. м газа в год и пролегает через Балтийское море до Германии. В 2012 г. также был запущен «Северный поток – 1». В сентябре 2022 г. газопроводы были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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