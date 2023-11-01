HeadHunter объявил о выкупе акций
Рекрутинговая компания HeadHunter, которая раньше размещала свои акции на NASDAQ, объявила о решении выкупить свои акции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
HeadHunter предложил выкупить у держателей обыкновенных акций и ADS HeadHunter Group, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, эти бумаги по цене в 910,5 руб. за штуку. Итоговая цена выкупа с учетом так называемого «налога на выход» в 10% составит 819,45 руб. за акцию. Такой налог был одним из условий, на которых сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Предполагается, что заявки на выкуп акций будут приниматься до 1 декабря, а результаты планируется объявить до 7 декабря.
Помимо этого, компания предложила тем инвесторам, кто хочет сохранить свою долю, обменять акции HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1. Заявки на обмен акций планируется принимать до 17 ноября, а итоги обнародовать 20 ноября.
В пресс-службе HeadHunter уточнили, что такие шаги позволят группе возобновить выплату дивидендов и реализацию программы долгосрочной мотивации сотрудников. Также в компании напомнили, что с марта 2023 г. в России действует закон о классифайдах, который ограничивает иностранный контроль над ними.
HeadHunter Group PLC, зарегистрированная на Кипре, в мае 2019 г. провела IPO на NASDAQ. Но после начала спецоперации в феврале 2022 г. торги бумагами компании были приостановлены, а весной 2023 г. американская биржа инициировала принудительный делистинг.
В начале октября в специальном административном районе в Калининграде было зарегистрировано МКАО «Хэдхантер». По данным ЕГРЮЛ, гендиректором компании является Дмитрий Сергиенков, возглавляющий рекрутинговый сервис HeadHunter с 1 марта.