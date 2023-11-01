HeadHunter объявил о выкупе акций

HeadHunter предложил выкупить у держателей обыкновенных акций и ADS HeadHunter Group, которые хранятся вне российской депозитарной инфраструктуры, эти бумаги по цене в 910,5 руб. за штуку. Итоговая цена выкупа с учетом так называемого «налога на выход» в 10% составит 819,45 руб. за акцию. Такой налог был одним из условий, на которых сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Предполагается, что заявки на выкуп акций будут приниматься до 1 декабря, а результаты планируется объявить до 7 декабря.