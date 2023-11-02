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Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев выросла на 13%

Ведомости

Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев 2023 г. увеличилась на 13% в годовом выражении до 208,395 млрд руб., следует из отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

При этом выручка в отчетный период снизилась на 9,8% до 899,68 млрд руб., себестоимость – на 4,8%, до 617,43 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 27,4% до 213,53 млрд руб.

В ходе торгов на Мосбирже 2 ноября стоимость бумаг нефтяной компании снизилась на 0,63% до минимума в 602,5 руб. По состоянию на 12:55 мск бумаги стоили 603,3 руб. (-0,49%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3219,39 пункта (+0,4%). С начала года котировки компании выросли на 73%, бенчмарк – на 49%

По итогам первого полугодия 2023 г. «Татнефть» заработала 147,67 млрд руб., что на 6% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Эксперты «Финама» прогнозировали чистую прибыль в размере 147,2 млрд руб.

28 сентября «Татнефть» сообщила, что ее акционеры на повторном внеочередном собрании одобрили дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на привилегированную акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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