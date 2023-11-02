Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев выросла на 13%
Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев 2023 г. увеличилась на 13% в годовом выражении до 208,395 млрд руб., следует из отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
При этом выручка в отчетный период снизилась на 9,8% до 899,68 млрд руб., себестоимость – на 4,8%, до 617,43 млрд руб. Прибыль от продаж упала на 27,4% до 213,53 млрд руб.
В ходе торгов на Мосбирже 2 ноября стоимость бумаг нефтяной компании снизилась на 0,63% до минимума в 602,5 руб. По состоянию на 12:55 мск бумаги стоили 603,3 руб. (-0,49%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3219,39 пункта (+0,4%). С начала года котировки компании выросли на 73%, бенчмарк – на 49%
По итогам первого полугодия 2023 г. «Татнефть» заработала 147,67 млрд руб., что на 6% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Эксперты «Финама» прогнозировали чистую прибыль в размере 147,2 млрд руб.