Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев выросла на 13%

В ходе торгов на Мосбирже 2 ноября стоимость бумаг нефтяной компании снизилась на 0,63% до минимума в 602,5 руб. По состоянию на 12:55 мск бумаги стоили 603,3 руб. (-0,49%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3219,39 пункта (+0,4%). С начала года котировки компании выросли на 73%, бенчмарк – на 49%